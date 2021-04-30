Ми зібрали для вас 15 фотографій із нестандартними пропозиціями руки та серця. Повірте, хлопці бувають ще тими романтиками і можуть організувати справді несподіване освідчення, коли цього взагалі ніхто не очікує. Ось цікаві приклади таких пропозицій.

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Освідчення в стилі покемонів

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Наліпка "Чи ти вийдеш за мене?" на телескопі

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Пропозиція на одній із карточок в "Монополії"

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Як би дельфін не старався, вона обрала хлопця

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Ти будеш моїм другим гравцем? (Маріо)

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Цікаво, скільки часу він це робив?

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Ідея для фанатів "Гаррі Поттера"

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Участь в пропозиції взяла вся родина

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Ого! Хлопець зробив татуювання із пропозицією одружитися!

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Пропозиція із парасольок

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Дівчина точно цього не очікувала

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"Чи ти одружишся з моїм татом?" (надпис на дошці)

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Пропозиція на баночці з-під морозива

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Хлопець зробив біговий маршрут таким, що вийшла фраза "Чи ти вийдеш за мене?"

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Хлопець видрукував цілий комікс, щоб зробити пропозицію!

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