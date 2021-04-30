Ми зібрали для вас 15 фотографій із нестандартними пропозиціями руки та серця. Повірте, хлопці бувають ще тими романтиками і можуть організувати справді несподіване освідчення, коли цього взагалі ніхто не очікує. Ось цікаві приклади таких пропозицій.
Цікаво Тільки після шлюбу: хлопець одружився з дівчиною, хоч ніколи не бачив її обличчя
Освідчення в стилі покемонів
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Наліпка "Чи ти вийдеш за мене?" на телескопі
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Пропозиція на одній із карточок в "Монополії"
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Як би дельфін не старався, вона обрала хлопця
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Ти будеш моїм другим гравцем? (Маріо)
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Цікаво, скільки часу він це робив?
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Ідея для фанатів "Гаррі Поттера"
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Участь в пропозиції взяла вся родина
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Ого! Хлопець зробив татуювання із пропозицією одружитися!
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Пропозиція із парасольок
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Дівчина точно цього не очікувала
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"Чи ти одружишся з моїм татом?" (надпис на дошці)
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Пропозиція на баночці з-під морозива
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Хлопець зробив біговий маршрут таким, що вийшла фраза "Чи ти вийдеш за мене?"
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Цікаво Вік – це лише цифра: відома акторка у 53 виглядає на 25 – фото
Хлопець видрукував цілий комікс, щоб зробити пропозицію!
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