Мы собрали для вас 15 фотографий с нестандартными предложениями руки и сердца. Поверьте, парни бывают еще теми романтиками и могут организовать действительно неожиданный сюрприз, когда этого вообще никто не ожидает. Вот интересные примеры таких предложений.

Интересно Только после брака: парень женился на девушке, хотя никогда не видел ее лица

Предложение в стиле покемонов

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Наклейка "Ты выйдешь за меня?" на телескопе

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Предложение на одной из карточек в "Монополии"

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Как бы дельфин не старался, она выбрала парня

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Ты будешь моим вторым игроком? (Марио)

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Интересно, сколько времени он это делал?

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Идея для фанатов "Гарри Поттера"

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Участие в предложении взяла вся семья

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Ого! Парень сделал татуировку с предложением жениться!

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Предложение из зонтиков

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Девушка точно этого не ожидала!

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"Ты выйде за моего папу?" (Надпись на доске)

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Предложение на баночке из-под мороженого

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Парень сделал беговой маршрут таким, чтобы вышла фраза "Ты выйдешь за меня?"

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Интересно Возраст – это только цифра: известная актриса в 53 выглядит на 25 – фото

Парень напечатал целый комикс, чтобы сделать предложение!

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