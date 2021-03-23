15 прекрасних фото, які показують, як усмішка змінює людей

Якби всі люди почали трішки частіше усміхатися – лише уявіть, наскільки б змінився наш світ! Бо усмішка – це дуже серйозна сила!

Одного разу це зрозумів австралійський фотограф Джей Вайнштейн. Ще в 2013 році він прогулювався вулицями індійського міста Біканер, де знімав життя місцевих людей. Раптово до нього підійшов незнайомець, який попросив сфотографувати його. Джей погодився і раптово крикнув: "Усміхнись!".

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Ця усмішка справді змінила життя фотографа. Вона стала початком його майже десятирічного проекту, в межах якого він знімає, як усміхаються незнайомці у стилі "до – після". Перед тим, як оцінити його фотографії – усміхніться! Спробуйте робити це частіше.

"Одного разу він стояв біля відкритих дверей вдома у старому районі Хутон у Пекіні… І я попросив його усміхнутися"

"Вона була з групою танцюристів і відпочивала від запису музичного кліпу для церковного хору, коли сонце сідало над Найробі, Кенія… І я попросив її усміхнутися"

"Одного разу він стояв біля свого кіоску перед вокзалом, коли все місто Тіруванантхапурам оголосило триденний страйк в Керелі, Індія… І я попросив його усміхнутися"

"Одного вечора вона бавилася з подружкою біля свого дому в селі Туртук, Індія… І я попросив її усміхнутися"

"Він йшов по вулиці, де було багато кафе та барів, поки сонце сідало на Мельбурном, Австралія… І я попросив його усміхнутися"

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"Одного дощового дня в західній Бенгалії, Індія, вона була зі своєю сім’єю біля їхнього простого дому в селі Гаудіум… Тому я попросив її усміхнутися"

"Він йшов по вулиці з другом, коли сонце сідало над Сінгапуром… І я попросив його усміхнутися"

"Одного вечора вони чекали, коли світлофор стане зеленим, коли я йшов по людній вулиці в Корамангалі, Індія… І я попросив їх усміхнутися"

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"Вона проходила повз, коли одного дня я гуляв в парку з моєю сестрою в Шанхаї, Китай… І я попросив її усміхнутися"

"Він дивився, як одного дня я сфотографував групу дітей у штаті Гуджарат, Індія… І я попросив його усміхнутися"

"Одного ранку він грав у крикет з друзями в парку Майдан в Мумбаї… Тому я попросив його усміхнутися"

"Одного дня він проходив повз криті магазини, ресторани і кафе, а я гуляв вулицями маленької Індії в Сінгапурі… І попросив його усміхнутися"

Усі фото – Jay Weinstein