Користувачі спільноти на Reddit із задоволенням діляться фото речей з безглуздим дизайном, на які вони натрапили. Десь дизайнери зовсім не продумали інтер'єр приміщення, а десь – видали занадто багато креативу для звичайних капців. В будь-якому разі, залишається лише дивуватись і сміятись.
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Не найкраща ідея
Фото Reddit Unknow
Як їх взагалі носити?
Фото Reddit KrazyBad521
Дзеркало, в яке важко подивитись що знизу, що зверху
Фото Reddit freckledfrida
Виглядає навіть моторошно
Фото Reddit zertyheg
Меню в ресторані, яке наклеїли на дерев'яну палицю. Прочитати його – ще той квест
Фото Reddit jookz
Таку рекламу нескоро забудеш
Фото Reddit David_Trancon
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Відколи Нью-Йорк у Великій Британії?
Фото Reddit Revealed_Jailor
Дуже дивний вибір для вікна в туалеті
Фото Reddit justin_keib
Матеріал для пластикової вилки схожий на іржу
Фото Reddit cactuscore
Офіціанти, мабуть, дуже раді працювати в такому інтер'єрі
Фото Reddit September89
Спробуйте прочитати хоча б назви цих салатів
Фото Reddit TranslucentTaco
Забагато сходів, як для туалету
Фото Reddit bgwinup
Це точно жирафа?
Фото Reddit craggy_cynic
Бідолашний хлопець
Фото Reddit macdaibhi90
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Незрозуміло, як тут можна потрапити на свій поверх
Фото Reddit itakeskypics