Користувачі спільноти на Reddit із задоволенням діляться фото речей з безглуздим дизайном, на які вони натрапили. Десь дизайнери зовсім не продумали інтер'єр приміщення, а десь – видали занадто багато креативу для звичайних капців. В будь-якому разі, залишається лише дивуватись і сміятись.

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Не найкраща ідея

Фото Reddit Unknow

Як їх взагалі носити?

Фото Reddit KrazyBad521

Дзеркало, в яке важко подивитись що знизу, що зверху

Фото Reddit freckledfrida

Виглядає навіть моторошно

Фото Reddit zertyheg

Меню в ресторані, яке наклеїли на дерев'яну палицю. Прочитати його – ще той квест

Фото Reddit jookz

Таку рекламу нескоро забудеш

Фото Reddit David_Trancon

Рекомендуємо Закохати у себе будь-кого одним поглядом: тіктокерка поділилась простим трюком

Відколи Нью-Йорк у Великій Британії?

Фото Reddit Revealed_Jailor

Дуже дивний вибір для вікна в туалеті

Фото Reddit justin_keib

Матеріал для пластикової вилки схожий на іржу

Фото Reddit cactuscore

Офіціанти, мабуть, дуже раді працювати в такому інтер'єрі

Фото Reddit September89

Спробуйте прочитати хоча б назви цих салатів

Фото Reddit TranslucentTaco

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Забагато сходів, як для туалету

Фото Reddit bgwinup

Це точно жирафа?

Фото Reddit craggy_cynic

Бідолашний хлопець

Фото Reddit macdaibhi90

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Незрозуміло, як тут можна потрапити на свій поверх

Фото Reddit itakeskypics