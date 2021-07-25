Пользователи сообщества на Reddit с удовольствием делятся фото вещей с глупым дизайном, на которые они наткнулись. Где-то дизайнеры вовсе не продумали интерьер помещения, а где-то – выдали слишком много креатива для обычных тапочек. В любом случае, остается только удивляться и смеяться.
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Не лучшая идея
Фото Reddit Unknow
Как их вообще носить?
Фото Reddit KrazyBad521
Зеркало, в которое трудно посмотреть что снизу, что сверху
Фото Reddit freckledfrida
Выглядит даже жутко
Фото Reddit zertyheg
Меню в ресторане, которое наклеили на деревянную палку. Прочитать его – еще тот квест
Фото Reddit jookz
Такую рекламу нескоро забудешь
Фото Reddit David_Trancon
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С каких пор Нью-Йорк в Великобритании?
Фото Reddit Revealed_Jailor
Очень странный выбор для окна в туалете
Фото Reddit justin_keib
Материал для пластиковой вилки похож на ржавчину
Фото Reddit cactuscore
Официанты, видимо, очень рады работать в таком интерьере
Фото Reddit September89
Попробуйте прочитать хотя бы названия этих салатов
Фото Reddit TranslucentTaco
Слишком много лестниц, как для туалета
Фото Reddit bgwinup
Это точно жираф?
Фото Reddit craggy_cynic
Бедный парень
Фото Reddit macdaibhi90
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Непонятно, как здесь можно попасть на свой этаж
Фото Reddit itakeskypics