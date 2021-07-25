Пользователи сообщества на Reddit с удовольствием делятся фото вещей с глупым дизайном, на которые они наткнулись. Где-то дизайнеры вовсе не продумали интерьер помещения, а где-то – выдали слишком много креатива для обычных тапочек. В любом случае, остается только удивляться и смеяться.

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Не лучшая идея

Фото Reddit Unknow

Как их вообще носить?

Фото Reddit KrazyBad521

Зеркало, в которое трудно посмотреть что снизу, что сверху

Фото Reddit freckledfrida

Выглядит даже жутко

Фото Reddit zertyheg

Меню в ресторане, которое наклеили на деревянную палку. Прочитать его – еще тот квест

Фото Reddit jookz

Такую рекламу нескоро забудешь

Фото Reddit David_Trancon

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С каких пор Нью-Йорк в Великобритании?

Фото Reddit Revealed_Jailor

Очень странный выбор для окна в туалете

Фото Reddit justin_keib

Материал для пластиковой вилки похож на ржавчину

Фото Reddit cactuscore

Официанты, видимо, очень рады работать в таком интерьере

Фото Reddit September89

Попробуйте прочитать хотя бы названия этих салатов

Фото Reddit TranslucentTaco

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Слишком много лестниц, как для туалета

Фото Reddit bgwinup

Это точно жираф?

Фото Reddit craggy_cynic

Бедный парень

Фото Reddit macdaibhi90

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Непонятно, как здесь можно попасть на свой этаж