15 прикладів дуже невдалого макіяжу, який вас розвеселить: фото

Джерело:Reddit
Гарно підібраний макіяж чудово підкреслює природну жіночу красу. Але тут головне не перестаратися, адже можна натворити справжню халепу!
Ми віримо, що героїні нашої добірки хотіли справді яскравий та неповторний макіяж. Та щось пішло не так: вони настільки переборщили із косметикою, що насмішили усіх. Перед вам кумедна підбірка справді "оригінального" мейкапу, який і ворогу не побажаєш!
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Фото Reddit
Фото Reddit
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
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