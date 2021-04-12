15 прикладів повсякденного макіяжу, який ви захочете повторити: фото

Джерело:Reddit
Не обов’язково витрачати шалені гроші на візажистів, щоб зробити собі крутий макіяж. Трішки практики та експериментів – і ви точно будете задоволені результатом, як і героїні нашої добірки.
Ми підібрали 15 фотографій дівчат, які настільки вдало навчилися робити макіяж, що їм просто немає змісту звертатися до візажистів. Ці неймовірні перевтілення вас справді здивують!
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Фото Reddit
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
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Фото Reddit