Мерилін Монро, Бріжит Бардо, Марлен Дітріх – жінки, які не потребують представлення. Їх знають усі. Вони надихають своєю вродою мільйони прихильників по цілому світі. Та розкішна зовнішність не далася їм просто так. Це результат щоденної роботи та процедур, які сьогодні викликають справжній шок.

Журналісти Life24 зібрали 15 дивовижних секретів, якими користувалися попдіви ХХ століття для збереження краси. Ми наполегливо рекомендуємо обережно ставитися до таких б'юті-лайфхаків. Але дещо можна взяти до уваги.

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Бріжит Бардо і багато слини

Погодьтеся, на Бріжит Бардо можна дивитися і милуватися нею цілими годинами. Та навіть після цього часу ви ніколи не здогадаєтеся, яким чином вона робила настільки вдало закручені локони.

Бріжит Бардо замочувала локони у власній слині​ / Getty images

Бріжит придумала цікавий трюк, який точно не хочеться повторити. Його секрет – це слина. Найдовше пасмо волосся вона мокала в цю рідину, накручувала та ховала від усіх за вухом. Коли усе висихало – з'являвся ідеальний локон. Незвичайний лайфхак, чи не так?

Твіггі і мільйон накладних вій

Насправді не мільйон. А всього три додаткові комплекти накладних вій, які створили цей глибокий погляд від Твіггі. Кожна процедура такого макіяжу тривала рівно півтори години. За цей час актриса накладала всі три шари на верхні та нижні повіки, малювала додаткові вії на шкірі. А згодом – працювала над губами, щоб вони були дещо пухкішими.

Знамениті накладні вії від Твіггі / Getty images

Джоан Кроуфорд і крижане "пекло" для обличчя

Як давно ви вмивали лице крижаною водою? Давно? А от актриса Джоан Кроуфорд робила це щодня з великим ентузіазмом – 25 разів підряд після ранкових процедур. Таке "моржування" допомагало обличчю стати свіжим та підтягнутим.

Ще кілька несподіваних звичок від американки:

Сік лимона чудово допоможе шкірі на ліктях – вона ставатиме ніжною.

Спонжики з борною кислотою – хороший засіб, який зробить білки очей справді білосніжним.

Жуйка позитивно впливає на шкіру підборіддя – вона залишиться підтягнутою і красивою.

Джоан Кроуфорд щодня вмивала обличчя крижаною водою 25 разів / Getty images

Жаклін Кеннеді і багато шовку

Джекі, як часто називали колишню першу леді США, дуже любила своє волосся. Тому на її ліжку були лише шовкові наволочки. Вони зберігали гладкість локонів та значно спрощували укладку. А на вулиці Жаклін часто носила шарф із шовку.

Були й більш непомітні секрети, пов'язані із кінчиками волосся. Леді змащувала їх олією із лаванди – це допомагало уникнути пересихання.

Зверніть увагу і на макіяж Жаклін Кеннеді. Він ледь-ледь помітний. Але відтінок помади завжди чудово підходив до її образу.

Жаклін Кеннеді багато доглядала за своїм волоссям / Getty images

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Люсіль, а де брови?

Американська "Королева комедії" Люсіль Болл стала "жертвою" тогочасної моди. У 20-30-х роках минулого століття всі жінки хотіли мати тонесенькі брови. Багато актрис були змушені малювати незрозуміло вигнуту вверх дугу, яка нібито мала додавати драматизму.

У кінострічці "Скандал в Римі" 1933 року бідна Люсіль збрила свої брови, щоб зіграти у фільмі. Але сталася проблема. Роль вона отримала. Та брови почали значно гірше рости.

Люсіль Болл мала серйозні проблеми із бровами / Getty images

Ріта Морено і щітка проти акне

Акторка Ріта Морено знайшла оригінальний спосіб, як боротися проти висипання. І повторювати такого точно не потрібно.

У 40-50-х роках проти серйозної висипки користувалися двома "шляхами". Перший – суміш ацетону і спирту, яку наносили на обличчя. Друга – менш болісна процедура – ультрафіолетова терапія. Морено вибрала останній варіант, але сонячне проміння не виправило ситуацію.

Ріта Морено боролася із акне за допомогою щітки / Getty images

Тому майбутня актриса придумала третій метод. Він трохи варварський. Морено кожного дня вичісувала лице грубою щіткою, доки уражена шкіра не відшарувалася.

Марлен Дітріх і "пластична хірургія"

Талановита німецька акторка придумала кілька креативних методів, які дозволяли приховати старіння.

Щоб "позбутися" зморшок на лобі, Марлен користувалася звичайним пластиром. Вона натягувала шкіру і закріпляла її клейкою стрічкою. Цього не було видно, адже все ховала її перука.

Обвислу шкіру з підборіддя вдалося сховати завдяки тонесенькому ланцюжку із золота, який обтягував його та кріпився за вухами.

Марлен Дітріх приховувала зморшки на лобі завдяки пластиру / Getty images

Мерилін Монро і немита голова

Улюблена Мерилін Монро мала безліч секретів, які допомагали їй зберегти власну красу. Але не кожен з них хочеться повторити.

Щоб якнайдовше зберігати розкішний світлий колір волосся, Мерилін старалася чим поменше його мити. Звичайна дитяча присипка рятувала ситуацію – вона надавала волоссю свіжий вигляд.

Ви зауважували, наскільки природно виглядають вії у Мерилін? Це все робота її візажиста Аллана Снайдера. Він розрізав накладні вії навпіл, щоб приклеїти їх на кінчики натуральних вій.

Попдіва серйозно працювала над власними грудьми. Кожного ранку Мерилін робила вправи із 2-кілограмовими гирями. Під час першого підходу вона розтягувала руки по боках і 15 разів піднімала гантелі над головою. Другий підхід був аналогічним – тільки у зворотному напрямку.

Мерилін Монро мала безліч секретів збереження краси / Getty images