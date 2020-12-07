Аліна Френдій відверто розповіла, як поборола акне: від чого відмовилася блогерка
Аліна Френдій одна з найуспішніших красунь на просторах українського Instagram. Вона ділиться з підписниками fashion-порадами та показує буденне життя.
Нещодавно блогерка Аліна Френдій розповіла, що боролася з акне, як і багато дівчат, повідомляє Life24. Запалення на шкірі у неї з’явилися у 2017 році, й це припало на переїзд до Києва. Спочатку на чолі, потім – підборіддя та щоки. Хоча до цього дівчина не мала проблем зі шкірою.
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Через висипання Аліна почала комплексувати – їй було некомфортно перебувати навіть біля чоловіка без косметики.
Після переїзду до столиці блогерка розпочала лікування. Дерматологиня зразу відправила Аліну на здачу аналізів та всі необхідні обстеження.
Як боротися з акне – досвід Френдій:
- Не торкатися обличчя руками та чесно виконувати всі рекомендації.
- Дієта – виключити молочну продукцію та солодощі.
- Обстеження ШКТ – УЗД та консультація гастроентеролога.
- Виключити непотрібну доглядову косметику, яка ускладнювала перебіг акне.
- Лікувальна рецептурна бовтанка.
- Підібрана професійна косметика.
- Косметологічні процедури раз в місяць (чистки, пілінги та мезотерапія).
Вже через місяць був ефект, який ми підтримували доглядовою косметикою з кислотами, ретинолом та процедурами для постакне слідів,
– згадала Аліна Френдій.
Головне – потрапити до лікаря, який допоможе правильно розв'язати проблему.
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