Аліна Френдій одна з найуспішніших красунь на просторах українського Instagram. Вона ділиться з підписниками fashion-порадами та показує буденне життя.

Нещодавно блогерка Аліна Френдій розповіла, що боролася з акне, як і багато дівчат, повідомляє Life24. Запалення на шкірі у неї з’явилися у 2017 році, й це припало на переїзд до Києва. Спочатку на чолі, потім – підборіддя та щоки. Хоча до цього дівчина не мала проблем зі шкірою.

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Через висипання Аліна почала комплексувати – їй було некомфортно перебувати навіть біля чоловіка без косметики.

Після переїзду до столиці блогерка розпочала лікування. Дерматологиня зразу відправила Аліну на здачу аналізів та всі необхідні обстеження.

Як боротися з акне – досвід Френдій:

Не торкатися обличчя руками та чесно виконувати всі рекомендації. Дієта – виключити молочну продукцію та солодощі. Обстеження ШКТ – УЗД та консультація гастроентеролога. Виключити непотрібну доглядову косметику, яка ускладнювала перебіг акне. Лікувальна рецептурна бовтанка. Підібрана професійна косметика. Косметологічні процедури раз в місяць (чистки, пілінги та мезотерапія).

Вже через місяць був ефект, який ми підтримували доглядовою косметикою з кислотами, ретинолом та процедурами для постакне слідів,

– згадала Аліна Френдій.

Головне – потрапити до лікаря, який допоможе правильно розв'язати проблему.

"Виявляється, якщо ти потрапляєш в руки спеціаліста, то акне – це лиш тимчасова неприємна ситуація", – підсумувала блогерка.