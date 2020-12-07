Алина Френдий одна из самых успешных красавиц на просторах украинского Instagram. Она делится с подписчиков fashion-советами и показывает повседневную жизнь.

Недавно Алина Френдий рассказала, что боролась с акне, как и многие девушки, сообщает Life24. Воспаление на коже у нее появились в 2017 году, и это пришлось на переезд в Киев. Сначала на лбу, затем – подбородок и щеки. Хотя до этого блогерша не имела проблем с кожей.

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Через высыпания она начала комплексовать – ей было некомфортно находиться даже возле мужа без косметики.

После переезда в столицу Френдий начала лечения. Дерматолог сразу отправила Алину на сдачу анализов и все необходимые обследования.

Как побороть акне – опыт Френдий:

Не касаться лица руками и честно выполнять все рекомендации. Диета – исключить молочную продукцию и сладости. Обследование ЖКТ – УЗИ и консультация гастроэнтеролога. Исключить ненужную досмотровую косметику, которая осложняла течение акне. Лечебная рецептурная болтанка. Подобранная профессиональная косметика. Косметологические процедуры раз в месяц (чистки, пилинги и мезотерапия).

Уже через месяц был эффект, который мы поддерживали досмотровой косметикой с кислотами, ретинолом и процедурами для постакне следов,

– вспомнила Алина Френдий.

Главное – попасть к врачу, который поможет правильно разрешить проблему.

"Оказывается, если ты попадаешь в руки специалиста, то акне – это лишь временная неприятная ситуация", – подытожила блогерша.