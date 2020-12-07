Алина Френдий откровенно рассказала, как поборола акне: от чего отказалась блогерша
Алина Френдий одна из самых успешных красавиц на просторах украинского Instagram. Она делится с подписчиков fashion-советами и показывает повседневную жизнь.
Недавно Алина Френдий рассказала, что боролась с акне, как и многие девушки, сообщает Life24. Воспаление на коже у нее появились в 2017 году, и это пришлось на переезд в Киев. Сначала на лбу, затем – подбородок и щеки. Хотя до этого блогерша не имела проблем с кожей.
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Через высыпания она начала комплексовать – ей было некомфортно находиться даже возле мужа без косметики.
После переезда в столицу Френдий начала лечения. Дерматолог сразу отправила Алину на сдачу анализов и все необходимые обследования.
Как побороть акне – опыт Френдий:
- Не касаться лица руками и честно выполнять все рекомендации.
- Диета – исключить молочную продукцию и сладости.
- Обследование ЖКТ – УЗИ и консультация гастроэнтеролога.
- Исключить ненужную досмотровую косметику, которая осложняла течение акне.
- Лечебная рецептурная болтанка.
- Подобранная профессиональная косметика.
- Косметологические процедуры раз в месяц (чистки, пилинги и мезотерапия).
Уже через месяц был эффект, который мы поддерживали досмотровой косметикой с кислотами, ретинолом и процедурами для постакне следов,
– вспомнила Алина Френдий.
Главное – попасть к врачу, который поможет правильно разрешить проблему.
"Оказывается, если ты попадаешь в руки специалиста, то акне – это лишь временная неприятная ситуация", – подытожила блогерша.
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