Во всем мире люди начинают лучше следить за своим рационом. Добавляют больше овощей, фруктов и ограничивают потребление сахара. Ведущая Маша Ефросинина дала советы украинцам, как начать лучше питаться.

В блоге для "Новое время" она написала, что "правильное питание" – это уже определенное клише, которое сформировалось в современном мире. Однако необходимо относиться к этому внимательнее, ведь здоровье очень важно. Особенно, во времена пандемии.

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Коронавирус в легкой форме чаще переносят люди с крепким иммунитетом и подтянутыми мышцами. Поэтому Ефросинина советует проверить свой холодильник и забрать оттуда "мертвую пищу":

Консерванты Красители Полуфабрикаты Готовые соусы

Через пару месяцев заметите положительные результаты своего организма – он станет более выносливым. Появятся силы на занятия спортом, но ведущая не советует сразу покупать абонемент в спортзал. Нужно начать с простой и банальной утренней зарядки.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о продуктах, которые есть в ее рационе каждый день:

Фрукты – их важно есть до основного приема пищи. В них высокое содержание фруктозы, а в большом количестве – это может быть вреднее сахара. Овощи – должны занимать 70% рациона. Сырые лучше употреблять утром или днем, а на ужин – обработаны. Миндаль – он положительно влияет на метаболизм и имеет высокий уровень белка, жиров и магния, который помогает бороться со стрессом. Злаковые – они содержат клетчатку и она важна для работы желудочно-кишечного тракта. Белок – ведущая ест рыбу, мясо и сыр. Это 30-40% ее рациона.

Видео с канала Маши Ефросининой о том, какие продукты она употребляет ежедневно:

Как наладите питание и физическую активность, самое время начать больше спать – это важно для сильного иммунитета.

Как будут новые правила в вашем рационе, Ефросинина советует также начинать новые семейные традиции. Например, готовить вместе с родными – это поможет сблизиться. Затем должен быть совместный ужин и обязательно, без гаджетов. Они будут мешать семейным разговорам.



Семья Маши Єфросининой \ Фото Viva.ua

В семье ведущей за столом нельзя обсуждать проблемы, войну или болезни. Также не стоит читать новости – это ей посоветовали специалисты. Еда может "зацементировать" плохое состояние.

И когда у вас будет здоровое питание, тогда позволяйте себе шоколадку под настроение и пиццу несколько раз в месяц. Окрепший организм справится с этим и здоровье не пострадает.