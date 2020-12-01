У всьому світі люди починають краще слідкувати за своїм раціоном. Додають більше овочів, фруктів та обмежують споживання цукру. Ведуча Маша Єфросиніна дала поради українцям, як почати краще харчуватися.

У блозі для "Новое время" вона написала, що "правильне харчування" – це вже певне кліше, яке сформувалося у сучасному світі. Проте необхідно ставитися до цього уважніше, адже здоров’я дуже важливе. Особливо, у часи пандемії.

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Коронавірус у легшій формі частіше переносять люди з міцним імунітетом та підтягнутими м’язами. Тому Єфросиніна радить перевірити свій холодильник та забрати звідти "мертву їжу":

Консерванти Барвники Напівфабрикати Готові соуси

Через пару місяців помітите позитивні результати свого організму – він стане витривалішим. З’являться сили на заняття спортом, але ведуча не радить одразу купувати абонемент у спортзал. Потрібно почати з простої та банальної ранкової зарядки.

Раніше Маша Єфросиніна розповідала про продукти, які є у її щоденному раціоні:

Фрукти – їх важливо їсти до основного прийому їжі. У них високий вміст фруктози, а у великій кількості – це може бути шкідливіше цукру. Овочі – повинні займати 70% раціону. Сирі краще вживати зранку або вдень, а на вечерю – оброблені. Мигдаль – він позитивно впливає на метаболізм і має високий рівень білка, жирів та магнію, який допомагає боротися зі стресом. Злакові – вони містять клітковину і вона важлива для роботи шлунково-кишкового тракту. Білок – ведуча їсть рибу, м’ясо та сир. Це 30-40% її раціону.

Відео з каналу Маши Єфросиніної про те, які продукти вона вживає щодня:

Як налагодите харчування та фізичну активність, саме час почати більше спати – це теж важливо для сильного імунітету.

Як будуть нові правила у вашому раціоні, Єфросиніна радить починати нові сімейні традиції. Наприклад, готувати разом з рідними – це допоможе зблизитися. Потім повинна бути спільна вечеря і обов’язково, без гаджетів. Вони будуть заважати сімейним розмовам.



Сім'я Маши Єфросиніної \ Фото Viva.ua

У сім’ї ведучої за столом не можна обговорювати проблеми, війну чи хвороби. Також не варто читати новини – це їй порадили фахівці. Їжа може "зацементувати" поганий стан.

І коли у вас буде здорове харчування, тоді дозволяйте собі шоколадку під настрій та піцу декілька разів на місяць. Зміцнілий організм впорається з цим і здоров'я не постраждає.