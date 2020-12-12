Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Марлен Дитрих – женщины, которых не нужно представлять. Они вдохновляют своей красотой миллионы поклонников по всему миру. Но роскошная внешность не далась им просто так. Это результат ежедневной работы и процедур, которые сегодня повергают в настоящий шок.

Журналисты Life24 собрали 15 невероятных секретов, которыми пользовались иконы мирового кино ХХ века, чтобы сохранить красоту. Ми настоятельно рекомендуем осторожно относится к там бьюти-лайфхакам. Но кое-что можно принять во внимание.

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Брижит Бардо и много слюны

Согласитесь, на Брижит Бардо можно смотреть и наслаждаться целыми часами. Но даже после этого вы никогда не сможете догадаться, каким образом она делала настолько чудесно закрученные локоны.

Бриджит Бардо в юности / Getty images

Брижит придумала интересный трюк, который точно не захочется повторить. Его секрет – это слюна. Самую длинную прядь она замачивала в эту жидкость, накручивала и прятала от всех за ушами. Когда все высохло – появлялся идеальный локон. Необычный лайфхак, не так ли?

Твигги и миллион накладных ресниц

На самом деле не миллион. А всего лишь 3 дополнительных комплекта накладных ресниц, которые создали этот знаменитый взгляд от Твигги. Каждая процедура такого макияжа длиться ровно полтора часа. За это время актриса накладывала все 3 шара на верхние и нижние ресницы и рисовала дополнительные на коже. А потом – работала над губами, чтобы они были более пышными.

Актриса и модель Твигги удивила мир своим выразительным взглядом / Getty images

Джоан Кроуфорд и ледяной "ад" для лица

Как давно вы умывали лицо ледяной водой? Давно? Вот актриса Джоан Кроуфорд делала это каждый день с большим энтузиазмом – 25 раз подряд после утренних процедур. Такое "моржевание" делало лице более свежим.

Еще несколько неожиданных привычек от американки:

Сок лимона отлично поможет коже на локтях – она станет более нежной.

Тампоны с борной кислотой – отличное средство, которые сделает белок на глазе более белоснежным.

Жвачка положительно влияет на кожу подбородка. Регулярное жевание сделает ее более подтянутой и красивой.

Джоан Кроуфорд каждый день умывала лицо ледяной водой 25 раз / Getty images

Жаклин Кеннеди и много шелка

Джеки, как часто называли бывшую первую леди США, очень любила свои волосы. Поэтому на ее кровати были только шелковые наволочки. Они позволяли сохранить гладкость локонов и гораздо упрощали укладку. А на улице Жаклин чаще всего носила шарф из того же шелка.

Были и более незаметные секреты, которые связаны с кончиками волос. Леди обрабатывала их маслом из лаванды. Это помогало уберечь их от пересыхания.

Обратите внимание и на макияж Жаклин Кеннеди. Он еле-еле заметный. Но оттенок помады всегда отлично подходил к ее образу.

Жаклин Кеннеди много ухаживала за собственными волосами / Getty images

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Люсиль, а где бровь?

Американская «Королева комедии» Люсиль Болл стала "жертвой" моды того времени. В 20-30-х годах прошлого века все женщины хотели обладать очень тонкими бровями. Много актрис были вынуждены рисовать непонятную выгнутую вверх дугу, которые почему-то должна была придавать больше драматизма.

В киноленте "Скандал в Риме" 1933 года бедная Люсиль должна была сбрить брови, чтобы сыграть в фильме. Но получилась проблема. На роль ее утвердили. Но брови начали значительно хуже расти.

Люсиль Болл столкнулась со серьезными проблемами из бровями / Getty images

Рита Морено и щетка против акне

Актриса Рита Морено нашла оригинальный способ, как бороться против высыпки. Но повторять его точно нельзя. Это опасно.

В 40-50-х годах серьезную высыпку лечили двумя "путями". Первый – смесь ацетона и спирта, которую наносили на лицо. Вторая – менее тяжелая процедура – ультрафиолетовая терапия. Морено выбрала последний вариант, но солнечные лучи не исправили ситуацию.

Поэтому будущая актриса придумала третий метод. Он немного варварский: Морено каждый день вычесывала лицо грубой щеткой. Это продолжало до тех пор, пока пораженная кожа не отслоилась.

Рита Морено вылечила акне благодаря щетке / Getty images

Марлен Дитрих и "пластическая хирургия"

Талантливая немецкая актриса придумала несколько креативных способов, которые позволили спрятать ее старение:

Чтобы скрыть морщины на лбу, Марлен пользовалась обычным пластырем . Она оттягивала кожу и закрепляла ее клейкой лентой. Этого не было видно, ведь все прятал парик.

. Она оттягивала кожу и закрепляла ее клейкой лентой. Этого не было видно, ведь все прятал парик. Обвисшую кожу из подбородка удалось спрятать благодаря тоненькой цепи из золота, которая обтягивала ее и крепилась за ушами.

Марлен Дитрих прятала морщины на лбу благодаря пластырю / Getty images

Мэрилин Монро и немытая голова

Всеми любимая Мэрилин Монро имела много секретов, которые помогали ей сохранить собственную красоту. Но не каждый захочет это повторить.

Чтобы как можно дольше сохранять роскошный светлый цвет волос и не выжигать его перекисью, Мэрилин старалась чем меньше его мыть . Но обычная детская присыпка спасала ситуацию – она предоставляла волосам свежий вид.

. Но обычная детская присыпка спасала ситуацию – она предоставляла волосам свежий вид. Вы замечали, насколько естественно выглядят ресницы в Мэрилин? Это все работа ее визажиста Аллана Снайдера. Он разрезал накладные ресницы пополам, чтобы приклеить их на кончики натуральных ресниц.

Поп-дива серьезно работала над собственной грудью. Каждое утро Мэрилин делала упражнения с 2-килограммовыми гирями. Во время первого подхода она растягивала руки по бокам и 15 раз поднимала тяжести над головой. Второй подход был реверсным. Она опускала тяжести. Только гири опускали на уровень плеч.

Мэрилин Монро имела много секретов сохранения красоты / Getty images