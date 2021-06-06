Користувачки Reddit показали, як по-різному вони можуть виглядати. Зліва – одна з красивих фотографій, а справа – справжня катастрофа. Все-таки посміятися з себе – це завжди корисно.
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Ми відібрали для вас 15 таких фотографій у стилі "До – після". А ви б ризикнули таке опублікувати?
Оце так зміни!
Фото Reddit
В гостях – вдома
Фото Reddit
Всі люди мають друге підборіддя. Це нормально!
Фото Reddit
Правда, що в кожного є таке фото (справа)?
Фото Reddit
Всі так виглядають, коли не готові до фото
Фото Reddit
Завжди усміхайтесь!
Фото Reddit
Яскравий макіяж – без макіяжу
Фото Reddit
Здається, кожен в період школи чи студентства робив таке ж фото, як дівчинка справа
Фото Reddit
І так, і так красиво!
Фото Reddit
Ого!
Фото Reddit
Кумедненько!
Фото Reddit
"Як це може відбуватися з моїм лицем?"
Фото Reddit
Хо-хо-хо! Оце так!
Фото Reddit
"Друге фото зробив чоловік. Це я в "звичайному" стані"
Фото Reddit
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"Раніше мені тяжко було приймати себе, але я стараюся"
Фото Reddit