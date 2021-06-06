Користувачки Reddit показали, як по-різному вони можуть виглядати. Зліва – одна з красивих фотографій, а справа – справжня катастрофа. Все-таки посміятися з себе – це завжди корисно.

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Ми відібрали для вас 15 таких фотографій у стилі "До – після". А ви б ризикнули таке опублікувати?

Оце так зміни!

Фото Reddit

В гостях – вдома

Фото Reddit

Всі люди мають друге підборіддя. Це нормально!

Фото Reddit

Правда, що в кожного є таке фото (справа)?

Фото Reddit

Всі так виглядають, коли не готові до фото

Фото Reddit

Завжди усміхайтесь!

Фото Reddit

Яскравий макіяж – без макіяжу

Фото Reddit

Здається, кожен в період школи чи студентства робив таке ж фото, як дівчинка справа

Фото Reddit

І так, і так красиво!

Фото Reddit

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Ого!

Фото Reddit

Кумедненько!

Фото Reddit

"Як це може відбуватися з моїм лицем?"

Фото Reddit

Хо-хо-хо! Оце так!

Фото Reddit

"Друге фото зробив чоловік. Це я в "звичайному" стані"

Фото Reddit

​Цікаво 35-річну маму постійно плутають з її дочкою: вона дуже молодо виглядає

"Раніше мені тяжко було приймати себе, але я стараюся"

Фото Reddit