Пользовательницы Reddit показали, как по-разному они могут выглядеть. Слева – одна из красивых фотографий, а справа – настоящая катастрофа. Все-таки посмеяться над собой – это всегда полезно.

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Мы отобрали для вас 15 таких фотографий в стиле "До – после". А вы бы рискнули такое опубликовать?

Вот это перемены!

Фото Reddit

В гостях – дома

Фото Reddit

Все люди имеют второй подбородок. Это нормально!

Фото Reddit

Правда, что у каждого есть такое фото (справа)?

Фото Reddit

Все так выглядят, когда не готовы к фото

Фото Reddit

Всегда улыбайтесь!

Фото Reddit

Яркий макияж – без макияжа

Фото Reddit

Кажется, каждый в период школы или студенчества делал такое же фото, как девочка справа

Фото Reddit

И так, и так красиво!

Фото Reddit

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Ого!

Фото Reddit

Забавненько!

Фото Reddit

"Как это может происходить с моим лицом?"

Фото Reddit

Хо-хо-хо! Вот это да!

Фото Reddit

"Второе фото сделал муж. Это я в "обычном" состоянии"

Фото Reddit

​Интересно 35-летнюю маму постоянно путают с ее дочерью: она очень молодо выглядит

"Раньше мне тяжело было принимать себя, но я стараюсь"

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