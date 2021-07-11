Дивовижно, у нашій добірці страви не із вишуканих та дорогих ресторанів. Все це зробили звичайні люди, які просто дуже люблять куховарити вдома. Будьте обережні, адже від таких фотографій може прокинутися просто шалений апетит!

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Тістечка у вигляді кактусів!

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Запашна фокача

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Милі медові макаруни

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Пиріг із куркою в соусі барбекю

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Ідеально!

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Вау!

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Кит занурюється у воду

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Просто і красиво!

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Так хочеться скуштувати хоча б шматочок!

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Таке миле печиво дуже важко з’їсти. Воно ж дивиться на вас!

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Це десерт!

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Курооочкааа!

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Ви б з’їли це самотужки?

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Красиве желе

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​Цікаво Наречена благала гостей вимити посуд на весіллі: чому вона це просила

Фантастично виглядає!

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