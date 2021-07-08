Курйозну історію розповіла американка на розважальному ресурсі Reddit. Нещодавно вона відвідала весілля, на якому все пішло не за планом. Хоча спочатку було нормально!

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Молодята вирішили самотужки організувати весілля, але не розрахували із бюджетом. Майже всі гроші витратили на оренду місця та плаття для нареченої, а-от на харчуванні довелося "трішки" зекономити: їжі вистачило не на всіх гостей, а персоналу (офіціантів, кухарів) взагалі не було.

Я знайшла маму нареченої і прошептала їй, що, мабуть, варто попросити представників кейтерингу доставити ще їжі. Вона зі здивованим виразом обличчя сказала, що їжі більше не буде, – розповіла користувачка Reddit.

Деякі гості залишилися голодними / Фото Unsplash

Жінка вже змирилася з цим, як виникли нові проблеми. Гостей настирливо просили піти на кухню й допомогти вимити увесь посуд. Скоріш за все, його взяли в оренду.

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"Ми йдемо. Тут немає кондиціонера, тому температура на кухні десь близько мільйона градусів. Нам показали безліч тарілок і чашок та попросили їх помити. Так виглядає, що вони орендували посуд. А якщо ви його не повернете чистим до кінця вечора, то просто можете втратити завдаток", – припустила авторка.

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Через миття посуду жінка пропустила перший весільний танець і церемонію розрізання торта. Але нічого страшного: його так само не вистачило на всіх гостей… Користувачі Reddit були шоковані від такої історії: