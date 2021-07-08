Курьезную историю рассказала американка на развлекательном ресурсе Reddit. Недавно она посетила свадьбу, на которой все пошло не по плану. Хотя сначала было нормально!

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Молодожены решили самостоятельно организовать свадьбу, но не рассчитали с бюджетом. Почти все деньги потратили на аренду места и платья для невесты, а вот на питании пришлось "немного" сэкономить: еды хватило не на всех гостей, а персонала (официантов, поваров) вообще не было.

Я нашла маму невесты и прошептала ей, что, пожалуй, стоит попросить представителей кейтеринга доставить еще еды. Она с удивленным выражением лица сказала, что еды больше не будет, – рассказала пользовательница Reddit.

Некоторые готи остались голодными / Фото Unsplash

Женщина уже смирилась с этим, как возникли новые проблемы. Гостей настойчиво просили пойти на кухню и помочь вымыть всю посуду. Скорее всего, ее взяли в аренду.

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"Мы идем. Здесь нет кондиционера, поэтому температура на кухне где-то около миллиона градусов. Нам показали множество тарелок и чашек и попросили их помыть. Похоже, что они арендовали посуду. А если вы не вернете ее чистой до конца вечера, то просто можете потерять задаток", – предположила автор.

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Из-за мытья посуды женщина пропустила первый свадебный танец и церемонию разрезания торта. Но ничего страшного: его так же не хватило на всех гостей... Пользователи Reddit были шокированы от такой истории: