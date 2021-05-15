15 випадків, коли парубоцька вечірка пройшла на славу: кумедні фото

Холостяцька вечірка – одна із найцікавіших традицій перед шлюбом. Тут завжди стаються різні веселі історії, які ви точно будете згадувати упродовж всього життя!
Ми зібрали для вас 15 оригінальних ідей для крутого та незабутнього парубоцького вечора, або як ще помилково кажуть "мальчішніка". Деякі з них межують між геніальністю та божевіллям. Але коли ще втілювати найабсурдніші та найоригінальніші задуми, як не в цей день?
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Дарт Вейдер та штурмовики на парубоцькій вечірці!
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Ці хлопці вирішили зіграти в "Маріо" у скейт-парку
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Пейнтбол на парубоцькій вечірці – не найкраща ідея
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"Мій приятель вирішив поспати у казино в Лас Вегасі на своїй вечірці"
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Друзі обдурили нареченого: він думав, що стрибає з моста
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Хлопці вирішили разом побавитися в ігри на парубоцькій вечірці
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Аналогічну ідею реалізували ці веселі хлопаки!
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
"Зробив цю дивну штуку для парубоцької вечірки мого друга"
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Хлопці переодягнулися в костюми супергероїв, а потім зустріли Стівена Гокінга. Ось і спільне фото
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Веселі друзі відтворили картину "Таємна вечеря"
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"Ми з моїми друзями-морпіхами тягнемо бочку з алкоголем на гору, яка заввишки у 4300 метрів"
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Хлопці вирішили перетворити парубоцьку вечірку на справжні гонки!
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Наречений мусив носити маску Джа-Джа Бінкса із "Зоряних воєн" упродовж всієї вечірки
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Цікава ідея з футболками нареченого
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Його мрія збулася!
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