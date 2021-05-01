15 витівок від чоловіків, які шокували своїх дружин: кумедні фото

Не дарма кажуть, що перші 40 років дитинства – найскладніші у житті чоловіків. Далі буде трішки легше, але жінкам все одно не можна розслаблятися!
Ми підготували для вас добірку кумедних фотоісторій з життя сімейних пар, які піднімуть вам настрій. Пам’ятайте! Скільки б вам не було років, дозволяйте собі час від часу "подуркувати". Так значно цікавіше жити!
Цікаво Як в індійському кіно: чоловік допоміг дружині вийти заміж за її коханця
"Жінці виповнилося 38 років, але я не зміг знайти свічку "8". Дивіться, як я викрутився!"
Фото Reddit
Хлопець поїхав в Нью-Йорк без дружини, але на кожній фотографії показував, як йому погано без неї
Фото Reddit
Чоловік вирішив прикрасити ванну кімнату
Фото Reddit
"Моя дружина брала участь в марафоні і попросила зробити круті фото"
Фото Reddit
"Дружина попросила не робити нічого особливого на її день народження"
Фото Reddit
Чоловік відвіз котика на стрижку...
Фото RedditКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
"Я попросила його розібратися зі старою їжею в холодильнику"
Фото Reddit
"Чоловік повішав дзеркало у ванній, але забув про мій зріст"
Фото Reddit
"Дружина сказала, що я більше часу проводив з нашим песиком"
Фото Reddit
"Попросила чоловіка купити кульки на день народження сину, якому буде 8 років"
Фото Reddit
"Попросила чоловіка лишити мені трошки морозива"
Фото Reddit
"Чоловік розмішав мій напій..."
Фото Reddit
"Він запросив мене на романтичну прогулянку, а потім скинув веслом і довго сміявся"
Фото Reddit
Цікаво Майже як Шерлок: дівчина викрила зраду хлопця через Google Maps
"Дружина чомусь сказала, що сніданок у ліжко має бути не таким"
Фото Reddit