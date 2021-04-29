Блогерка Джекі Дженсен відчула щось непевне, коли її хлопець почав частенько ходити до свого друга в гості. Як тільки вони зустрічалися – бойфренд просто зникав: не писав СМС і взагалі не відповідав на дзвінки. Це стало початком захопливої детективної історії.

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"Одного разу я перевірила локації в його профілі у Snapchat, а згодом знайшла на Google Maps вулицю, на якій, як мені здавалося, був розташований дім його друга", – розповідає дівчина.

Джекі Дженсен (зліва) / Фото тікток jensen.jackie

На цьому Джекі не зупинилася. Вона знала адресу будинку і вирішила перевірити її на місцевих сайтах, де надають ріелторські послуги. І еврика! Дівчина знайшла фотографії особняка, де часто відпочивав її хлопець. Там вона дізналася "страшну" таємницю.

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Я зайшла на ріелторський сайт, де побачили фотографії двору і навіть вітальні того ж дому. Такий самий фон був на роликах однієї тіктокерші. Я пам’ятаю, як на цю дівчину був підписаний його найкращий друг, – пояснює Джекі Дженсен.

Джекі феєрично розкрила зраду хлопця / Фото інстаграм jensen.jackie

Дівчина була шокована від такої інтрижки, яку затіяв її хлопець. Вона вирішила спокійно розібратися в ситуації: напряму все розповіла бойфренду, але його реакція була досить очевидною. Він не захотів зізнатися у зраді і назвав дівчину божевільною.

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Джекі не розповіла, чи збирається розійтися зі своїм хлопцем. Та в будь-якому випадку дівчина розкрила в собі несподіваний талант! Вона точно може працювати детективом чи поліцейським.