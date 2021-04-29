Блогерша Джеки Дженсен почувствовала что-то неладное, когда ее парень начал частенько ходить к своему другу в гости. Как только они встречались – бойфренд просто исчезал: не писал СМС и вообще не отвечал на звонки. Это стало началом увлекательной детективной истории.

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"Однажды я проверила локации в его профиле в Snapchat, а впоследствии нашла на Google Maps улицу, на которой, как мне казалось, находился дом его друга", – рассказывает девушка.

Джеки Дженсен (слева) / Фото тикток jensen.jackie

На этом Джеки не остановилась. Она узнала адрес дома и решила проверить его на местных сайтах риэлторских услуг. И эврика! Девушка нашла фотографии особняка, где часто отдыхал ее парень. Там она узнала "страшную" тайну.

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Я зашла на риэлторский сайт, где увидели фотографии двора и даже гостиной тому же дома. Такой же фон был на роликах одной тиктокершы. Я помню, как на эту девушку был подписан его лучший друг, – объясняет Джеки Дженсен.

Джеки феерично расскрыла измену парня / Фото инстаграм jensen.jackie

Девушка была шокирована от такой интрижки, которую затеял ее парень. Она решила спокойно разобраться в ситуации: сразу все рассказала бойфренду, но его реакция была достаточно банальной. Он не захотел признаться в измене и назвал девушку сумасшедшей.

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Джеки не сказала, собирается ли разойтись со своим парнем. Но в любом случае девушка раскрыла в себе неожиданный талант! Она точно может работать детективом или полицейским.