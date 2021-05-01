Мы подготовили для вас подборку забавных фотоисторий из жизни семейных пар, которые поднимут вам настроение. Помните! Сколько бы вам ни было лет, позволяйте себе время от времени "подурачиться". Так гораздо интереснее жить!
Интересно Как в индийском кино: муж помог жене выйти замуж за ее любовника
"Жене исполнилось 38 лет, но я не смог найти свечу "8". Смотрите, как я выкрутился!"
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Парень уехал в Нью-Йорк без жены, но на каждой фотографии показывал, как ему плохо без нее
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Муж решил украсить ванную комнату
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"Моя жена участвовала в марафоне и попросила сделать крутые фото"
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"Жена попросила не делать ничего особенного на ее день рождения"
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Муж отвез котика на стрижку...
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"Я попросила его разобраться со старой едой в холодильнике"
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"Муж повесил зеркало в ванной, но забыл о моем росте"
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"Жена сказала, чтобы я больше времени проводил с нашей собачкой"
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"Попросила мужа купить шарики на день рождения сыну, которому будет 8 лет"
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"Попросила мужа оставить мне немножко мороженого"
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"Муж размешал мой напиток..."
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"Он пригласил меня на романтическую прогулку, а затем сбросил веслом и долго смеялся"
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"Жена почему-то сказала, что завтрак в постель должен быть не таким"
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