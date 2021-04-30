7 лет назад Уттам Мандал и Сапна Кумари поженились и за это время успели родить двоих детей. Со стороны казалось, что у них вполне счастливая семейная жизнь. Однако позже выяснилась, что Сапна уже давно влюблена в родственника мужа – Раджу Хумара.

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Родственник был частым гостем в их доме, поэтому муж и не подозревал об их романе. Тайные встречи продолжались несколько лет, пока Сапна не призналась в своих изменах и не сказала, что больше не любит своего законного мужа.

Конечно, для Уттам эта новость стала шоком. Некоторое время человек еще пытался вернуть расположение жены и злился на нее. Однако со временем он увидел, что Сапна не может отказаться от любви и нашел решение: "Я некоторое время злился и грустил, но решил предложить решение"

Уттама отступил, поняв, что в таком браке без любви они оба будут несчастливы, поэтому поступил мудро: дал возможность жене быть с тем, кого она действительно любит. Он сам организовал свадебную церемонию и благословил жену с ее любовником со словами, что их брак был по-настоящему заключен на небесах. Уттама желал новоиспеченным молодоженам только счастья:

Жизнь трех человек была бы уничтожена, если бы я этого не сделал. Это было единственным решением. Теперь мы все можем быть счастливыми,

– объяснил муж свое решение

Свадебная церемония / Фото navbharattime

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Правда, не все были довольны такими событиями. Родители Сапны постоянно отговаривали дочь от развода с мужем, просили взяться за ум, покинуть любовника и не разрушать семью. Однако они не смогли повлиять на решение супругов. В конце концов, Уттама смог их уговорить, пригласив на свадебную церемонию.