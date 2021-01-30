В житті безліч парадоксів. Один із них відомий багатьом жінкам: людей, які називають себе візажистами, значно більше, ніж справжніх візажистів. Не вірите – подивіться цю кумедну добірку.

Джерело: Umkra Цим жінкам не дуже пощастило. Вони потрапили до надзвичайно щедрих візажистів, які не пошкодували ні тонального крему, ні пудри, ні інших засобів. Та після такого макіяжу хочеться просто закритися вдома і годинами змивати усю "красу". Цікаво Гарної зачіски не буде: 15 смішних ляпів перукарів, від яких закочуються очі – фото "Наш місцевий візажист виклав цю світлину в портфоліо, щоб інші оцінили його талант" Багато. Дуже багато косметики... Здається, візажист намалював дівчині ніс на носі Справді щедрий візажист – не пошкодував косметики "Це робота професійного візажиста. Не можу повірити, що заплатила за це. Думаю, що я б намалювалася значно краще" Як вам така робота? "Це – представник косметичної компанії" Трішки не той відтінок. Вам не здається? Ого-ого! Вам сподобався би такий макіяж? Цікаво Художниця малює цілі картини на звичайних чайних пакетиках: вражаючі ілюстрації "Я би нізащо не заплатила за макіяж цього візажиста. Але в нього чомусь є клієнти" Оце так вії! Подивіться на руку дівчини і на її обличчя. Цікава гра кольорів! Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO Зліва значно красивіше "І цей візажист бере гроші за свої послуги..."