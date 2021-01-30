В жизни множество парадоксов. Один из них известен многим женщинам: людей, которые называют себя визажистами, значительно больше, чем настоящих визажистов. Не верите – посмотрите эту забавную подборку.

Источник: Umkra Этим женщинам не очень повезло. Они попали к чрезвычайно щедрым визажистам, которые не пожалели ни тонального крема, ни пудры, ни других средств. Но после такого макияжа хочется просто закрыться дома и часами смывать всю "красоту". Интересно Красивой прически не будет: 15 забавных ляпов парикмахеров, от которых заворачиваются глаза​ "Наш местный визажист выложил эту фотографию в портфолио, чтобы другие оценили его талант" Много. Очень много косметики ... Кажется, визажист нарисовал девушке нос на носу Действительно щедрый визажист – не пожалел косметики "Это работа профессионального визажиста. Не могу поверить, что заплатила за это. Думаю, что я бы накрасилась значительно лучше" Как вам такая работа? "Это – представитель косметической компании" Немного не тот оттенок. Вам не кажется? Ого-ого! Вам понравился бы такой макияж? Интересно Художница рисует целые картины на обычных чайных пакетиках: впечатляющие иллюстрации "Я бы ни за что не заплатила за макияж этого визажиста. Но у него почему-то есть клиенты" Вот это ресницы! Посмотрите на руку девушки и на ее лицо. Интересная игра цветов! Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO Слева значительно красивее "И этот визажист берет деньги за свои услуги..."