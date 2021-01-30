15 случаев, когда визажист перестарался – и получилась настоящая катастрофа: забавные фото
В жизни множество парадоксов. Один из них известен многим женщинам: людей, которые называют себя визажистами, значительно больше, чем настоящих визажистов. Не верите – посмотрите эту забавную подборку.
Источник: Umkra
Этим женщинам не очень повезло. Они попали к чрезвычайно щедрым визажистам, которые не пожалели ни тонального крема, ни пудры, ни других средств. Но после такого макияжа хочется просто закрыться дома и часами смывать всю "красоту".
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"Наш местный визажист выложил эту фотографию в портфолио, чтобы другие оценили его талант"
Много. Очень много косметики ...
Кажется, визажист нарисовал девушке нос на носу
Действительно щедрый визажист – не пожалел косметики
"Это работа профессионального визажиста. Не могу поверить, что заплатила за это. Думаю, что я бы накрасилась значительно лучше"
Как вам такая работа?
"Это – представитель косметической компании"
Немного не тот оттенок. Вам не кажется?
Ого-ого!
Вам понравился бы такой макияж?
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"Я бы ни за что не заплатила за макияж этого визажиста. Но у него почему-то есть клиенты"
Вот это ресницы!
Посмотрите на руку девушки и на ее лицо. Интересная игра цветов!
Слева значительно красивее
"И этот визажист берет деньги за свои услуги..."
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