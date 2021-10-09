15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати
Джерело:Reddit
Косметика допомагає підкреслити власну вроду та позбутися від так званих "недоліків", які багато людей часто собі придумують та значно перебільшують. Дуже важливо любити себе різною: і з макіяжем, і без нього!
Ці дівчата поділилися із користувачами розважального ресурсу Reddit фотографіями з косметикою та без неї. В обох випадках вони мають чарівний вигляд і доводять, що не обов’язково кожного дня користуватися помадами, тональними кремами тощо. Природна краса – це теж чудово!
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Як красиво!
Фото reddit cigarte
Три етапи макіяжу
Фото reddit RandomRedditUser1337
Розкішно!
Фото reddit carlyeanne
"Я без макіяжу – я з макіяжем"
Фото reddit MorrisseysUnderbite
Дівчина зазвичай не користується косметикою
Фото reddit akirakawa666
Вдома – на побачення
Фото reddit ddebbzz
До – після
Фото reddit vangoghs_girl
На перший погляд, здається, наче нічого не змінилося
Фото reddit mr_orange_is_the_cop
"Вперше публікую такі фотографії"
Фото reddit SunsetShimmer
Вдома – на людях
Фото reddit DaftPrettyLiesДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
На обох фотографіях все чудово!
Фото reddit cigarte
Знайдіть кілька відмінностей
Фото reddit arbor23
Наче різні люди
Фото reddit Nikki-nri
"Справа – я знебарвила брови та волосся і зробила макіяж"
Фото reddit TheRealCatEnthusiast
"Мій повсякденний макіяж"
Фото reddit smallestofjays