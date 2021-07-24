Оцініть ці справді неймовірні перевтілення! Деякі дівчата настільки приголомшливо змінилися, що здається, ніби на фотографіях дві різні людини. Тут немає жодної магії: лише здорове харчування, регулярні тренування та сталева воля. Вони це змогли – зможете й ви!

Цікаво Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

"Я втратила 18 кілограмів. Моя впевненість росте з кожним днем!"

Фото Reddit

Ось, як виглядає схуднення на 104 кілограми

Фото Reddit

Фантастичне перевтілення!

Фото Reddit

Результат за 9 місяців!

Фото Reddit

"Це божевілля, скільки змін може статися всього за 1 рік!"

Фото Reddit

"Ніколи не думала, що буду рада ставати на вагу"

Фото Reddit

Мінус 9,5 кілограмів – і дівчина вже носить свій улюблений одяг

Фото Reddit

2017 рік та 2020 рік

Фото Reddit

"Тепер у мене є шия. Але я досі працюю над тим, що важити менше 90 кілограмів"

Фото Reddit

Мінус 79 кілограмів!

Фото Reddit

"Я схудла на 58 кілограмів і зараз з нетерпінням чекаю дня свого весілля"

Фото Reddit

Всього 2,5 роки різниці – і перед вами зовсім інша людина

Фото Reddit

"Я схудла майже на 30 кілограмів"

Фото Reddit

Мінус 52 кілограми за 2,5 роки!

Фото Reddit

Цікаво Сміливо та незвично: 15 жінок, які попрощалися із довгим волоссям і не пошкодували – фото

Ого!

Фото Reddit