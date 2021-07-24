Оцените эти действительно невероятные перевоплощения! Некоторые девушки настолько потрясающе изменились, что кажется, будто на фотографиях два разных человека. Здесь нет никакой магии: только здоровое питание, регулярные тренировки и стальная воля. Они это смогли – сможете и вы!

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"Я потеряла 18 килограммов. Моя уверенность растет с каждым днем!"

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Вот, как выглядит похудения на 104 килограмма

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Фантастическое перевоплощение!

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Результат за 9 месяцев!

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"Это безумие, сколько изменений может произойти всего за 1 год!"

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"Никогда не думала, что буду рада становиться на весы"

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Минус 9,5 килограммов – и девушка уже носит свою любимую одежду

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2017 и 2020

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"Теперь у меня есть шея. Но я до сих пор работаю над тем, что весить меньше 90 килограммов"

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Минус 79 килограммов!

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"Я похудела на 58 килограммов и сейчас с нетерпением жду дня своей свадьбы"

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Всего 2,5 года разницы – и перед вами совсем другой человек

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"Я похудела почти на 30 килограммов"

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Минус 52 килограмма за 2,5 года!

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Ого!

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