Користувачі поділились світлинами огидних чи навіть дратівливих звичок їх колег, з якими вони воліли б ніколи не працювати. Хтось із них ніколи не миє за собою чашку від кави, інший – постійно розсипає пластівці, а дехто ніяк не зрозуміє, як правильно паркуватись біля офісу. А з якими звичками колег доводиться миритись вам?

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"Мені потрібно було подзвонити з сусіднього відділу. Подивіться, як у них виглядає телефонний провід"

Фото Reddit marissakalyn

"Мій співробітник, який не миє чашку"

Фото Reddit scraplog

"Мій постійно розсипає пластівці на виході з кухні. Тож я просто залишити це і зробив сучасним мистецтвом"

Фото Reddit unthused

"Працюючи за моїм столом, він позіхнув і залишив мені це"

Фото Reddit butt_funnel

"Колега завжди залишає льодяник просто на телефоні"

Фото Reddit Icroe

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"Ось як колега використовував мою клейку стрічку"

Фото Reddit chillicheesefrog

"Так паркується мій співробітник"

Фото Reddit Gohjy

"Він завжди роззувається і лишає смердючі кросівки, коли ми сідаємо їсти"

Фото Reddit shredbmc

"Ось, з ким я мушу працювати"

Фото Reddit NoTick

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"Робочий стіл мого колеги"

Фото Reddit modrid81

"Уявляю, як він залишає останній кубик льоду, щоб не наповнювати форму знову"

Фото Reddit Canisteo99

"Це у моїх колег замість попільнички"

Фото Reddit Klaxon722

"Співробітник кусає пончик лише двічі і кладе назад у коробку"

Фото Reddit HerrHaakon

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"Я лише раз трохи не закрив полицю, повертаюсь – а там це"

Фото Reddit ZorkfromOrk

"Колега ніколи не допиває колу до кінця"

Фото Reddit 420minglee