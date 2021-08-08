Користувачі поділились світлинами огидних чи навіть дратівливих звичок їх колег, з якими вони воліли б ніколи не працювати. Хтось із них ніколи не миє за собою чашку від кави, інший – постійно розсипає пластівці, а дехто ніяк не зрозуміє, як правильно паркуватись біля офісу. А з якими звичками колег доводиться миритись вам?
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"Мені потрібно було подзвонити з сусіднього відділу. Подивіться, як у них виглядає телефонний провід"
Фото Reddit marissakalyn
"Мій співробітник, який не миє чашку"
Фото Reddit scraplog
"Мій постійно розсипає пластівці на виході з кухні. Тож я просто залишити це і зробив сучасним мистецтвом"
Фото Reddit unthused
"Працюючи за моїм столом, він позіхнув і залишив мені це"
Фото Reddit butt_funnel
"Колега завжди залишає льодяник просто на телефоні"
Фото Reddit Icroe
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"Ось як колега використовував мою клейку стрічку"
Фото Reddit chillicheesefrog
"Так паркується мій співробітник"
Фото Reddit Gohjy
"Він завжди роззувається і лишає смердючі кросівки, коли ми сідаємо їсти"
Фото Reddit shredbmc
"Ось, з ким я мушу працювати"
Фото Reddit NoTick
"Робочий стіл мого колеги"
Фото Reddit modrid81
"Уявляю, як він залишає останній кубик льоду, щоб не наповнювати форму знову"
Фото Reddit Canisteo99
"Це у моїх колег замість попільнички"
Фото Reddit Klaxon722
"Співробітник кусає пончик лише двічі і кладе назад у коробку"
Фото Reddit HerrHaakon
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"Я лише раз трохи не закрив полицю, повертаюсь – а там це"
Фото Reddit ZorkfromOrk
"Колега ніколи не допиває колу до кінця"
Фото Reddit 420minglee