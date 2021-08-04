5 років тому професійний фоторетушер з Парижу Себастіан де Олівейра вперше розфарбував кілька старих фото. Так він поєднав три свої пристрасті – любов до історії, живопису та фоторетуші, і з того часу звичайне хобі перетворилось на важливу частину його життя.

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Себастіан витрачає багато часу на пошуки гарного чорно-білого фото, яке б розповідало свою історію.

Якщо раніше він розфарбовував переважно світлини з Першої та Другої світових війн, то зараз художник зосередився на побутових сценах, фото повсякденного життя та портретах акторів золотої доби Голлівуду (з кінця 20-х до кінця 40-х років минулого століття – ред.)

Актриси, які засмагають під час Каннського кінофестивалю, 1955 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Одрі Хепберн, 1956 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Ріта Гейворт, яка їсть на пляжі, 1947 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Мерілін Монро, яка відпочиває на знімальному майданчику, Єва Арнольд, 1960 / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Після розфарбовування, чорно-білі фото стають більш реалістичними та живими. Хоч Себастіан і має у своїй колекції безліч справжніх кольорових світлин того часу, проте зізнається, що у своїх роботах йому подобається давати ситуаціям власні інтерпретації:

Мої колоризації – це більше вигадана реальність. Я не хочу зробити ці фото такими досконалими, ніби їх зняли на сучасну камеру. Я роблю насичені кольори, більше у стилі імпресіонізму, ніж реалізму,

– пояснює художник

Повернення американського солдата додому після Першої світової війни 1919 року / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Циркові артистки в Сарасоті, штат Флорида, Ніна Лін, 1949 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

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Чикаго, 1941 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Техас, 1939 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Уздовж Каліфорнійського шосе, 1937, Доротея Ланж / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Улюблена епоха

Художник зізнається, що його справжня пристрасть – 40-ві – 50-ті роки минулого століття у США: "Вулиці із закругленими автомобілями та людьми в костюмах, це завжди так кінематографічно! Мені подобається ця епоха через відсутність пластику, красу автомобілів та одягу".

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Дощовий день у Піттсбурзі, Джон Вашон, червень 1941 року / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Іллінойс. Сім'я Сеніс, що йде у кіно, Джек Делано, лютий 1943 року / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Суботній день у Флоренсі, Алабама, червень 1942 р. Артур Ротштейн / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Бар у Центральному парку в Нью -Йорку, Марджорі Коллінз, 1942 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Водночас Себастіан ніколи не міг вжитися із фото початку 1900-х років: "Ти ніколи не знаєш, як розфарбувати одяг людей того часу!"

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Що відомо про художника

Вивчав ілюстрацію та фотографію у школі образотворчого мистецтва в Орлеані

7 років працював ілюстратором для архітекторів у Мілані

17 років тому переїхав до Парижа і став фоторетушером в індустрії моди

Працював над книгою від Vuitton "Extraordinary Voyages", де було надруковано 20 ілюстрацій, які він розфарбовував

Ще більше фото Себастіана де Олівейри.

Щаслива пара, 1948 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Родина у 1940 році / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Дівчина і машина, 1942 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Узбережжя Англії, 1941 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

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Очікуючи на автобус, 1943 рік / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра

Бергман, Гамфрі Боґарт та Майкл Кертіс на зйомках "Касабланки" 1939

Сімейний пікнік, штат Луїзіана, Меріон Пост Волкотт, 4 липня 1940 року / Фото інстаграм Себастіана де Олівейра