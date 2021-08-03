Користувачі спільноти на Reddit під назвою "Ugly ducklings that turned to swans" (Бридке каченя, що перетворилось на лебедя) поділилась з іншими своїми вражаючими трасформаціями. Під час перегляду цих фото так і хочеться запитати: "Невже це точно одна й та ж людина?".

Читайте також Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

"10, 20 і 30 років. Слава Богу, я знайшла кращі окуляри"

Фото Reddit melon_can

"На першому фото 13, на другому – 27"

Фото Reddit Ms_UmUmIStutter

"Я почуваюсь зараз краще (перше фото – 2012 рік)"

Фото Reddit scoot_da_fut

"Схудла на 34 кілограми, підібрала догляд за шкірою, відрізала волосся. Ви можете сяяти у будь-якому віці"

Фото Bored Panda

Рекомендуємо Видавала себе за іншу: хлопець дізнався секрет дівчини, з якою спілкувався 8 місяців

"18 – 23. Я схуднув і навчився доглядати за собою"

Фото Reddit Liam61961

"10, 18, 29 років. Я змінювалась кожні вісім років"

Фото Reddit agisshi

"19, 22, 23 роки. Прощайте 4 роки депресії та зайвої ваги!"

Фото Reddit Novosibirskchennai

"18-19 років і 21 рік. Я пишаюся собою!"

Фото Reddit Nitrasy

"12, 19, 20 років. Я завжди соромився того, як я виглядаю"

Фото Reddit Larreh515

"Коли статеве дозрівання проходиться по тобі, як автобус…"

Фото Reddit emqos

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

"17 і 20 років. Я тепер щасливіша і здоровіша. Не можу повірити, що це була я"

Фото Reddit Lauraandser

"12,15 і 32 роки. У всіх нас є потенціал, не опускайте руки!"

Фото Reddit abva1

"Скинув 33 кілограми, а потім набрав 29 у залі"

Фото Reddit morningspear

"15 років і 21 рік"

Фото Bored Panda

Цікаво Нарешті знайшли родину: 10+ зворушливих фото дітей, яких щойно всиновили

"Навіть не знаю, що сказати"

Фото Reddit asionahaya