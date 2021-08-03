Користувачі спільноти на Reddit під назвою "Ugly ducklings that turned to swans" (Бридке каченя, що перетворилось на лебедя) поділилась з іншими своїми вражаючими трасформаціями. Під час перегляду цих фото так і хочеться запитати: "Невже це точно одна й та ж людина?".
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"10, 20 і 30 років. Слава Богу, я знайшла кращі окуляри"
Фото Reddit melon_can
"На першому фото 13, на другому – 27"
Фото Reddit Ms_UmUmIStutter
"Я почуваюсь зараз краще (перше фото – 2012 рік)"
Фото Reddit scoot_da_fut
"Схудла на 34 кілограми, підібрала догляд за шкірою, відрізала волосся. Ви можете сяяти у будь-якому віці"
Фото Bored Panda
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"18 – 23. Я схуднув і навчився доглядати за собою"
Фото Reddit Liam61961
"10, 18, 29 років. Я змінювалась кожні вісім років"
Фото Reddit agisshi
"19, 22, 23 роки. Прощайте 4 роки депресії та зайвої ваги!"
Фото Reddit Novosibirskchennai
"18-19 років і 21 рік. Я пишаюся собою!"
Фото Reddit Nitrasy
"12, 19, 20 років. Я завжди соромився того, як я виглядаю"
Фото Reddit Larreh515
"Коли статеве дозрівання проходиться по тобі, як автобус…"
Фото Reddit emqos
"17 і 20 років. Я тепер щасливіша і здоровіша. Не можу повірити, що це була я"
Фото Reddit Lauraandser
"12,15 і 32 роки. У всіх нас є потенціал, не опускайте руки!"
Фото Reddit abva1
"Скинув 33 кілограми, а потім набрав 29 у залі"
Фото Reddit morningspear
"15 років і 21 рік"
Фото Bored Panda
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"Навіть не знаю, що сказати"
Фото Reddit asionahaya