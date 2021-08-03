Пользователи сообщества на Reddit под названием "Ugly ducklings that turned to swans" (Гадкий утенок, превратившийся в лебедя) поделились с другими своими впечатляющими трансформациями. Во время просмотра этих фото так и хочется спросить: "Неужели это точно один и тот же человек?».

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"10, 20 и 30 лет. Слава Богу, я нашла очки получше"

Фото Reddit melon_can

"На первом фото 13, на втором – 27 лет"

Фото Reddit Ms_UmUmIStutter

"Я чувствую себя сейчас лучше (первое фото – 2012 год)"

Фото Reddit scoot_da_fut

"Похудела на 34 килограммов, подобрала уход за кожей, отрезала волосы. Вы можете сиять в любом возрасте"

Фото Bored Panda

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"18 – 23. Я похудел и научился ухаживать за собой"

Фото Reddit Liam61961

"10, 18, 29 лет. Я менялась каждые восемь лет"

Фото Reddit agisshi

"19, 22, 23 года. Прощайте 4 года депрессии и лишнего веса!"

Фото Reddit Novosibirskchennai

"18 – 19 лет и 21 год. Я горжусь собой!"

Фото Reddit Nitrasy

"12, 19, 20 лет. Я всегда стеснялся того, как я выгляжу"

Фото Reddit Larreh515

"Когда половое созревание прошлось по тебе, как автобус..."

Фото Reddit emqos

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"17 и 20 лет. Я теперь счастливее и здоровее. Не могу поверить, что это была я"

Фото Reddit Lauraandser

"12, 15 и 32 года. У всех нас есть потенциал, не опускайте руки!"

Фото Reddit abva1

"Сбросил 33 килограммов, а потом набрал 29 в зале"

Фото Reddit morningspear

"15 лет и 21 год"

Фото Bored Panda

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"Даже не знаю, что сказать"