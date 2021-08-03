Пользователи сообщества на Reddit под названием "Ugly ducklings that turned to swans" (Гадкий утенок, превратившийся в лебедя) поделились с другими своими впечатляющими трансформациями. Во время просмотра этих фото так и хочется спросить: "Неужели это точно один и тот же человек?».
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"10, 20 и 30 лет. Слава Богу, я нашла очки получше"
Фото Reddit melon_can
"На первом фото 13, на втором – 27 лет"
Фото Reddit Ms_UmUmIStutter
"Я чувствую себя сейчас лучше (первое фото – 2012 год)"
Фото Reddit scoot_da_fut
"Похудела на 34 килограммов, подобрала уход за кожей, отрезала волосы. Вы можете сиять в любом возрасте"
Фото Bored Panda
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"18 – 23. Я похудел и научился ухаживать за собой"
Фото Reddit Liam61961
"10, 18, 29 лет. Я менялась каждые восемь лет"
Фото Reddit agisshi
"19, 22, 23 года. Прощайте 4 года депрессии и лишнего веса!"
Фото Reddit Novosibirskchennai
"18 – 19 лет и 21 год. Я горжусь собой!"
Фото Reddit Nitrasy
"12, 19, 20 лет. Я всегда стеснялся того, как я выгляжу"
Фото Reddit Larreh515
"Когда половое созревание прошлось по тебе, как автобус..."
Фото Reddit emqos
"17 и 20 лет. Я теперь счастливее и здоровее. Не могу поверить, что это была я"
Фото Reddit Lauraandser
"12, 15 и 32 года. У всех нас есть потенциал, не опускайте руки!"
Фото Reddit abva1
"Сбросил 33 килограммов, а потом набрал 29 в зале"
Фото Reddit morningspear
"15 лет и 21 год"
Фото Bored Panda
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"Даже не знаю, что сказать"
Фотография Reddit asionahaya