Пользователи поделились фотографиями отвратительных или даже раздражающих привычек их коллег, с которыми они хотели бы никогда не работать. Кто-то из них никогда не моет за собой чашку от кофе, другой – постоянно рассыпает хлопья, а некоторые никак не поймут, как правильно парковаться возле офиса. А с какими привычками коллег приходится мириться вам?

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"Мне нужно было позвонить из соседнего отдела. Посмотрите, как у них выглядит телефонный провод"

Фото Reddit marissakalyn

"Мой сотрудник, который не моет чашку"

Фото Reddit scraplog

"Мой коллега постоянно рассыпает хлопья на выходе из кухни. Поэтому я просто оставить это и сделал современным искусством"

Фото Reddit unthused

"Работая за моим столом, он зевнул и оставил мне это"

Фото Reddit butt_funnel

"Коллега всегда оставляет леденец прямо на телефоне"

Фото Reddit Icroe

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"Вот как коллега использовал мою клейкую ленту"

Фото Reddit chillicheesefrog

"Так паркуется мой сотрудник"

Фото Reddit Gohjy

"Он всегда разувается и оставляет вонючие кроссовки, когда мы садимся есть"

Фото Reddit shredbmc

"Вот, с кем я должен работать"

Фото Reddit NoTick

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"Рабочий стол моего коллеги"

Фото Reddit modrid81

"Представляю, как он оставляет последний кубик льда, чтобы не наполнять форму снова"

Фото Reddit Canisteo99

"Это у моих коллег вместо пепельницы"

Фото Reddit Klaxon722

"Сотрудник кусает пончик лишь дважды и кладет обратно в коробку"

Фото Reddit HerrHaakon

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"Я только раз чуть-чуть не закрыл полку, возвращаюсь – а там это"

Фото Reddit ZorkfromOrk

"Коллега никогда не допивает колу до конца"