Пользователи поделились фотографиями отвратительных или даже раздражающих привычек их коллег, с которыми они хотели бы никогда не работать. Кто-то из них никогда не моет за собой чашку от кофе, другой – постоянно рассыпает хлопья, а некоторые никак не поймут, как правильно парковаться возле офиса. А с какими привычками коллег приходится мириться вам?
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"Мне нужно было позвонить из соседнего отдела. Посмотрите, как у них выглядит телефонный провод"
Фото Reddit marissakalyn
"Мой сотрудник, который не моет чашку"
Фото Reddit scraplog
"Мой коллега постоянно рассыпает хлопья на выходе из кухни. Поэтому я просто оставить это и сделал современным искусством"
Фото Reddit unthused
"Работая за моим столом, он зевнул и оставил мне это"
Фото Reddit butt_funnel
"Коллега всегда оставляет леденец прямо на телефоне"
Фото Reddit Icroe
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"Вот как коллега использовал мою клейкую ленту"
Фото Reddit chillicheesefrog
"Так паркуется мой сотрудник"
Фото Reddit Gohjy
"Он всегда разувается и оставляет вонючие кроссовки, когда мы садимся есть"
Фото Reddit shredbmc
"Вот, с кем я должен работать"
Фото Reddit NoTick
"Рабочий стол моего коллеги"
Фото Reddit modrid81
"Представляю, как он оставляет последний кубик льда, чтобы не наполнять форму снова"
Фото Reddit Canisteo99
"Это у моих коллег вместо пепельницы"
Фото Reddit Klaxon722
"Сотрудник кусает пончик лишь дважды и кладет обратно в коробку"
Фото Reddit HerrHaakon
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"Я только раз чуть-чуть не закрыл полку, возвращаюсь – а там это"
Фото Reddit ZorkfromOrk
"Коллега никогда не допивает колу до конца"
Фото Reddit 420minglee