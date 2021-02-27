Швейцарський дизайнер хотів просто вдосконалити своє вміння працювати у Фотошопі. Але перестарався: він створив унікальні світи, які надихають тисячі людей.

Своє захоплення Хансруеді Рамзауер перетворив в успішну кар’єру. Його фотографії представляли такі бренди, як Photoshop, Genesis USA и Columbia EU. Також дизайнер організував вже кілька персональних виставок.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

У своїх роботах Хансруеді поєднує абсолютно різні світи, які гармонійно взаємодіють один з одним. Хтось називає це звичайним монтажем, а хтось просто насолоджується особливою реальністю дизайнера, яка часто оживає в наших снах.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Художник хоче надихнути своїх глядачів мислити нестандартно та відкинути всі шаблони. Саме так можна втілити в життя найнеймовірніші ідеї, які здаються абсолютно нереальними.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Що це: безумство чи геніальність – складно відповісти, адже межа дуже тонка. Утім, роботи Хансруеді Рамзауера заслуговують на увагу. На них справді можна задивлятися годинами.

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Свої роботи художник публікує в Інстаграмі.