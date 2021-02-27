Швейцарский дизайнер хотел просто усовершенствовать свое умение работать в Фотошопе. Но перестарался: он создал уникальные миры, которые вдохновляют тысячи людей.

Свое увлечение Хансруеди Рамзауэр превратил в успешную карьеру. Его фотографии представляли такие бренды, как Photoshop, Genesis USA и Columbia EU. Также дизайнер организовал уже несколько персональных выставок.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

В своих работах Хансруеди сочетает совершенно разные миры, которые гармонично взаимодействуют друг с другом. Кто-то называет это обычным монтажом, а кто-то просто наслаждается особой реальностью дизайнера, которая часто оживает в наших снах.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Художник хочет вдохновить своих зрителей мыслить нестандартно и отбросить все шаблоны. Именно так можно воплотить в жизнь самые невероятные идеи, которые кажутся совершенно нереальными.

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Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Что это: безумие или гениальность – сложно ответить, ведь предел очень тонкий. Впрочем, работы Хансруеди Рамзауэра заслуживают внимания. На них действительно можно засматриваться часами.

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Фото Instagram swissgo4design

Свои роботы художник публикует в Инстаграме.