Вагітність – один із найособливіших періодів в житті кожної жінки. Це красиво. Це унікально. В цьому є магія. Але часто ми не бачимо інший бік вагітності. Усі випробування, які проходить жінка за 9 місяців, зазвичай залишаються за кадром.

Life 24 зібрав для вас історії матерів, які зіткнулися із несподіваними змінами у тілі під час вагітності. Досвід у кожного різний. Але не лякайтеся. Організм жінки перебудовуєть ся, тому можуть виникати несподівані ефекти. Згодом усе повернеться до норми.

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1. Вискочили прищі. Але отримала дуже крутий бонус

Користувачка Buzzfeed під ніком Eskaytea розповіла, що під час вагітності з’явилося акне та дико хотілося їсти-їсти і ще раз їсти. Але були й приємності: животик так добре виріс, що замінив їй стіл на кілька місяців.

Одна із переваг великого животика / Фото Eskaytea Buzzfeed

2. Прощавай, обручко!

У майбутньої матері надзвичайно напухли пальці. Все дійшло до того, що довелося зрізати обручку.

Обручку довелося зрізати / Фото arielle7 Buzzfeed

3. Маленький конфуз із волоссям

Дівчина хотіла мінімально причепуритися перед приїздом родичів – зістригти гривку. Але забула про животик. Результат на фото.

Дівчина забула про волосся, яке впало на животик / Фото enbstrong Buzzfeed

4. Ого, які груди!

Під час вагітності груди можуть збільшуватися на кілька розмірів. Це чудово зрозуміла жінка на світлині. Вона практично не могла знайти потрібний одяг, бо все ледве защіпалося.

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Груди в середньому виростають на 2-3 розміри за час вагітності / Фото its_jess Buzzfeed

5. Вени, які постійно вилазять

«Ніхто не розповість вам про "дорожню мапу", яка з’являється під час вагітності. А це тільки 24 тиждень», – розповіла жінка під ніком MPB.

У жінки вилізли вени на грудях на 24 тижні / Фото MPB Buzzfeed

6. Дочка знала, як правильно відпочивати

Бідна дівчина не могла нормально сидіти під час вагітності. Її дочка завжди лежала на правому боці животика, тому майбутня мама постійно перевалювалася.

Жінка була змушена постійно перевалюватись на правий бік / Фото DisorderlyConduct Buzzfeed

7. І знову привіт, туалет!

Ця жінка дуже часто бігала в туалет по-маленькому. Кожні 20 хвилин.

Вагітні часто ходять у туалет / Фото Briar Rose Buzzfeed

8. Візочок для вагітної

Мама придумала ідеальний варіант, як купити продукти в супермаркеті на 8 місяці вагітності. Це – візочок на моторі. Красиве рішення.

Маленький візочок для вагітних / Фото kyleel4c0fe2055 Buzzfeed

9. Все було ідеально

Користувачка yogapoet не мала жодних проблем. Ні нудоти, ні набряків, ні розтяжок. Як вона розповідає, це була здорова та красива подорож.

Жінка не відчувала проблем під час вагітності / Фото yogapoet Buzzfeed

10. Хороший гумор рятує від усього

"Коли я була вагітна першим сином, то почувала себе коровою. Саме такий костюм обрала на Геловін", – розповіла DanaeMarie.

Жінка креативно одягнулася на Геловін / Фото DanaeMarie Buzzfeed

11. Величезний животик

Жінка зіткнулася із справжнім випробуванням. Її животик був настільки великим, що час від часу вона відпочивала, поклавши його на стіл.

Як вагітні можуть відпочивати / Фото ashleybarrettu Buzzfeed

12. Найкраща порада для вагітних

"Іноді вам просто потрібно підняти ноги та з’їсти чудовий тортик", – переконує майбутня мама.

З’їжте тортик - і вам буде легше / Фото c49b9dbca8 Buzzfeed

13. Неприємна висипка

У жінки виявили хлоазму. Це – висип, який деколи виникає у вагітних. Головне – сильно не чухати, бо зупинитись буде складно.

Приклад хлоазми / Фото nataleec2 Buzzfeed

14. Цитата дня про вагітність

"Ця фотографія демонструє те, що я відчувала", – щиро розповіла дівчина під ніком Maternidarks.

Вагітність - це не завжди легко / Фото Maternidarks Buzzfeed

15. Акуратніше із вправами

Жінка потрапила в неприємну ситуацію. У кінці третього триместру для знеболення можуть рекомендувати незвичні процедури: сидіння на кулі та пакетах із льодом. Але від таких вправ у неї розірвалися тазові зв’язки.

Жінка порвала зв’язки на процедурах / Фото katies4ec789fce Buzzfeed

16. Опухлі ніжки

Дівчина проснулася із сильно спухлими ногами на 8 місяці вагітності. Подушки – один із варіантів, як можна полегшити цей стан.

Дівчина не могла ходити через опухлі ноги / Фото erikatheelvenqueen Buzzfeed

17. Що зробили підколінки?

Майбутня мама на кілька годин одягнула підколінки. Ось що було далі.

Жінка вдягнула підколінки під час вагітності / Фото maddiemccauley2 Buzzfeed

18. Мама завжди допоможе

Іноді ця дівчина настільки зле себе почувала, що навіть не могла розчесати волосся. Але завжди допомагала мама.

Мама допомогла дівчині розчесати волосся / Фото amyritterf Buzzfeed

19. Обережніше з неуважністю

"Вагітність мозку…Я одразу не зауважила, що хотіла почистити зуби не пастою, а дезодорантом", – поділилася комічною історією жінка.

Уважно чистіть зуби / Фото juliab4d5c058ec Buzzfeed

20. Сльози радості

Вагітна дівчинка обіймалася зі своїми друзями і розплакалася від щастя. Її спитали: "Чому?". Вона відповіла: "Бо ми всі друзі".

Дівчина розплакалася, бо в неї хороші друзі / Фото courtneyh466e3012c Buzzfeed