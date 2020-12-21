Цього року знаменита Софі Лорен повернулась у кіно, зігравши головну роль у фільмі "Все життя попереду". Акторці 86 років, вона повна енергії, а ще – ніколи не соромилась свого віку. Вона розповіла, як їй вдається приймати свій вік та радіти життю

У вересні Софі Лорен відзначила свій 86-ий День народження.

Інколи, коли я кажу, що мені 86 років, я сама не вірю у це. Я почуваюсь на 20! – каже акторка

Після після 10-річної перерви вона стала зіркою фільму Netflix "Все життя попереду" – це екранізація однойменної книги Ромена Гарі. У ній йдеться незвичайну дружбу старої єврейки, яка утримує притулок для дітей, та бідного хлопчика, що її обікрав.

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Легендарна акторка поділилась з виданням AAPP, що народилась у бідній родині і все, про що вона мріяла – стати схожою на акторку Ріту Хейворд. З того часу пройшло багато років, і зараз Софі Лорен розповіла про шість простих правил, за якими вона живе. Їх варто перейняти кожній жінці.

1. Любити себе

Не потрібно щоразу ставати перед дзеркалом і запитувати себе "Я молодець? Я красива?". Насамперед, краса – це те, що всередині. Ви будете бачити себе красивою у будь-якому віці і стані, якщо будете відчувати себе щасливою і радіти своїм перемогам.

Софі Лорен вважає, що краса – у відчутті щастя і спокою всередині/ Фото getty

2. Радіти дрібницям

Варто тішити себе маленькими дрібниці, від яких ви стаєте щасливішою. Навіть якщо це звичайні цукерки.

Коли я заходжу у вітальню, то бачу там шоколадні цукерки на столі. Щодня дві-три з них зникає. Я могла б це припинити, але просто не можу! – зазнається Софі Лорен

3. Дзвонити рідним

Акторка радить тримати зв'язок зі своїми рідними, навіть якщо ви дуже далеко один від одного. Вона постійно дзвонить своїм синам, обмінюється з ними фото та намагається бути щасливою у ці моменти. Особливо під час пандемії, коли усі ми намагаємось сподіватись на щось краще.

4. Не впускати у своє життя негатив

Акторка впевнена: якщо ви здорові і займаєтесь тим, що вам подобається, то просто не маєте права казати: "Боже, я завтра помру!". Життя дає нам можливість робити безліч чудових речей, тому варто користуватись цією можливістю, а не думати про погане.

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Софі і сама намагається наповнити своє життя простими буденними речима: працювати, читати, дивитись фільми, ходити до церкви.

5. Старіння – це нормально

Софі Лорен спокійно сприймає всі зміни у її тілі, які відбуваються з віком.

Навіщо змінювати своє тіло і бути кимось іншим, якщо ти щаслива всередині? Я ніколи про це не думала, ніколи. Мені подобається те, що я маю. Я собі подобаюсь! – говорить акторка

6. Приймати те, що ви маєте

Так відома акторка говорить навіть про неминучі втрати у нашому житті. Коли помер її чоловік, їй було неймовірно самотньо, проте вона навчилась приймати й це.

Кожен раз, коли я замислююсь над цим, мені стає дуже самотньо, але це життя, – зізнається зірка.