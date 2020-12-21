В этом году знаменитая Софи Лорен вернулась в кино, сыграв главную роль в фильме "Вся жизнь впереди". Актрисе 86 лет, она полна энергии, а еще – никогда не стеснялась своего возраста. Она рассказала, как ей удается принимать свой возраст и радоваться жизни

В сентябре Софи Лорен отметила свой 86-й день рождения.

Иногда, когда я говорю, что мне 86 лет, я сама не верю в это. Я чувствую на 20! - говорит актриса

После 10-летнего перерыва она стала звездой фильма Netflix "Вся жизнь впереди" – это экранизация одноименной книги Ромена Гари. В ней рассказывается о необычной дружбе старой еврейки, которая содержит приют для детей, и бедного мальчика, который ее обокрал.

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Легендарная актриса поделилась с изданием AAPP, что родилась в бедной семье и все, о чем она мечтала – стать похожей на актрису Риту Хейворд. С тех пор прошло много лет, и сейчас Софи Лорен рассказала о шести простых правилах, по которым она живет. Их стоит перенять каждой женщине.

1. Любить себя

Не нужно каждый раз становиться перед зеркалом и спрашивать себя "Я молодец? Я красивая?". Прежде всего, красота – это то, что внутри. Вы будете видеть себя красивой в любом возрасте и состоянии, если будете чувствовать себя счастливой и радоваться своим победам.

Софи Лорен считает, что красота – в ощущении счастья и покоя внутри / Фото getty

2. Радоваться мелочам

Стоит тешить себя маленькими мелочи, от которых вы становитесь счастливее. Даже если это обычные конфеты.

Когда я захожу в гостиную, то вижу там шоколадные конфеты на столе. Ежедневно две-три из них исчезает. Я могла бы это прекратить, но просто не могу! – признается Софи Лорен

3. Звонить родным

Актриса советует держать связь со своими родными, даже если вы очень далеко друг от друга. Она постоянно звонит своим сыновьям, обменивается с ними фото и пытается быть счастливой в эти моменты. Особенно во время пандемии, когда все мы надеемся на что-то лучше.

4. Не впускать в свою жизнь негатив

Актриса уверена: если вы здоровы и заниматься тем, что вам нравится, то просто не имеете права говорить: "Боже, я завтра умру!". Жизнь дает нам возможность делать множество замечательных вещей, поэтому стоит пользоваться этой возможностью, а не думать о плохом.

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Софи и сама пытается наполнить свою жизнь простыми обыденными вещами: работать, читать, смотреть фильмы, ходить в церковь.

5. Старение – это нормально

Софи Лорен спокойно воспринимает все изменения в ее теле, которые происходят с возрастом.

Зачем менять свое тело и быть кем-то другим, если ты счастлива внутри? Я никогда об этом не думала, никогда. Мне нравится то, что у меня есть. Я себе нравлюсь! – говорит актриса

6. Принимать то, что вы

Так известная актриса говорит даже о неизбежные потери в нашей жизни. Когда умер ее муж, ей было невероятно одиноко, однако она научилась принимать и это.

Каждый раз, когда я задумываюсь над этим, мне становится очень одиноко, но это жизнь, - признается звезда.