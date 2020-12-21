Беременность – один из особенных периодов в жизни каждой женщины. Это красиво. Это уникально. В этом есть магия. Но часто мы не видим другую сторону беременности. Все испытания, которые проходит женщина за 9 месяцев, обычно остаются за кадром.

Life 24 собрал для вас истории матерей, которые столкнулись с неожиданными изменениями во время беременности. Опыт у каждого разный. Но не пугайтесь. Организм женщины перестраивается, поэтому возможны неожиданные эффекты. Со временем все вернется в норму.

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1. Выскочили прыщи. Но получила очень крутой бонус

Пользовательница Buzzfeed под ником Eskaytea рассказала, что во время беременности появилось акне и дико хотелось есть-есть и еще раз есть. Но были и приятности: животик так хорошо вырос, что заменил ей стол на несколько месяцев.

Одно из преимуществ большого животика / Фото Eskaytea Buzzfeed

2. Прощай, кольцо!

В будущей матери чрезвычайно опухли пальцы. Все дошло до того, что пришлось срезать кольцо.

Кольцо нужно было срезать / Фото arielle7 Buzzfeed

3. Маленький конфуз с волосами

Девушка хотела минимально принарядиться перед приездом родственников – состричь челку. Но забыла о животике. Результат на фото.

Девушка забыла об волосах, которые упали на живот / Фото enbstrong Buzzfeed

4. Ого, какая грудь!

Во время беременности грудь может увеличиваться на несколько размеров. Это прекрасно поняла женщина на фотографии. Она практически не могла найти нужную одежду, потому что грудь была слишком большой.

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Грудь увеличивается на 2-3 размера во время беременности / Фото its_jess Buzzfeed

5. Вены, которые постоянно вылезают

"Никто не расскажет вам о «дорожной мапе», которая появляется во время беременности. А это только 24 неделя", – рассказала женщина под ником MPB.

В женщины вилезли вены на 24 неделе / Фото MPB Buzzfeed

6. Дочь знала, как правильно отдыхать

Бедная девушка не могла нормально сидеть во время беременности. Ее дочь всегда лежала на правом боку живота, поэтому будущая мама постоянно проваливалась на бок.

Женщина должна была все время переваливатся на правую сторону / Фото DisorderlyConduct Buzzfeed

7. И снова привет, туалет!

Эта женщина очень часто бегала в туалет по-маленькому. Каждые 20 минут.

Беременные часто ходят в туалет / Фото Briar Rose Buzzfeed

8. Коляска для беременной

Мама придумала идеальный вариант, как купить продукты в супермаркете на 8 месяце беременности. Это – коляска на моторе. Красивое решение.

Маленькая коляска для беременных / Фото kyleel4c0fe2055 Buzzfeed

9. Все было идеально

Пользовательница yogapoet не испытала никаких проблем. Ни тошноты, ни отеков, ни растяжек. Как она рассказывает, это было отличное и красивое путешествие.

Женщина не почувствовала проблем во время беременности / Фото yogapoet Buzzfeed

10. Хороший юмор спасет от всего

"Когда я была беременна первым сыном, то чувствовала себя коровой. Именно такой костюм я одела на Хэллоуин", – рассказала DanaeMarie.

Женщина креативно оделася на Хэллоуин / Фото DanaeMarie Buzzfeed

11. Огромный животик

Женщина столкнулась с настоящим испытанием. Ее животик был настолько большим, что время от времени она отдыхала, положив его на стол.

Як беременные могут отдыхать / Фото ashleybarrettu Buzzfeed

12. Лучший совет для беременных

"Иногда вам просто нужно поднять ноги и съесть замечательный тортик", – убеждает будущая мама.

Сьежте тортик – и вам будет легче / Фото c49b9dbca8 Buzzfeed

13. Неприятная сыпь

У женщины обнаружили хлоазму. Это – сыпь, которая иногда возникает у беременных. Главное – сильно не чесать, потому что остановиться будет сложно.

Пример хлоазмы / Фото nataleec2 Buzzfeed

14. Цитата дня о беременности

"Эта фотография демонстрирует то, что я чувствовала", – искренне рассказала девушка под ником Maternidarks.

Беременность – это не всегда легко. Но не нужно унывать / Фото Maternidarks Buzzfeed

15. Аккуратнее с упражнениями

Женщина попала в неприятную ситуацию. В конце третьего триместра для обезболивания могут рекомендовать необычные процедуры: сиденья на шаре и пакетах со льдом. Но от таких упражнений у нее разорвались тазовые связи.

Женщина порвала связку на процедурах / Фото katies4ec789fce Buzzfeed

16. Опухшие ножки

Девушка проснулась с сильно опухшими ногами на 8 месяце беременности. Подушки – один из вариантов, как можно облегчить это состояние.

Девушка не могла ходить через опухшие ноги / Фото erikatheelvenqueen Buzzfeed

17. Что сделали подколенки?

Будущая мама на несколько часов одела подколенки. Вот что было дальше.

Женщина одела подколенки во время беременности / Фото maddiemccauley2 Buzzfeed

18. Мама всегда поможет

Иногда эта девушка настолько плохо себя чувствовала, что даже не могла расчесать волосы. Но всегда помогала мама.

Мама помогла девушки расчесать волосы / Фото amyritterf Buzzfeed

19. Осторожнее с невнимательностью

"Беременность мозга ... Я сразу не заметила, что хотела почистить зубы не пастой, а дезодорантом", – поделила комической историей женщина.

Внимательно чистите зубы / Фото juliab4d5c058ec Buzzfeed

20. Слезы радости

Беременная девочка обнималась со своими друзьями и расплакалась от счастья. Ее спросили: "Почему?". Она ответила: "Потому что мы все друзья".

Девушка расплакалась, потому что у нее хорошие друзья / Фото courtneyh466e3012c Buzzfeed