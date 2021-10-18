Користувач на Reddit просто запитав, які найбільш дивні компліменти у своєму житті доводилось отримати людям. І їм дійсно було про що розповісти. З цих відповідей цілком можна повчитись, як не потрібно робити компліменти іншим людям, друзям чи незнайомцям.

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Компліменти, які не очікуєш почути

1. "Ти нагадуєш мені жабеня Керміта. Не зовнішністю, а вайбом", – drummerfromjetwash

Жабеня Керміт – це один з найвідоміших персонажів американської гумористичної програми "Маппет-шоу" та дитячої програми "Вулиця Сезам".

Жабеня Керміт / Фото wikipedia

2. "Твій розум схожий на калейдоскоп", – ​MooMoo_Juic3

3. "Випадкова жінка біля кафе біля вокзалу, коли навколо мене літала оса, сказала: "Ви пахнете дуже солодко і пряно, тому вона переслідує вас". Дякую, випадкова пані, пройшло 2 роки, а я не можу цього забути", – Martini_Man_

4. "Ти пахнеш органікою", – iamprettykitty

5. "Випадкова леді, яка проходила повз мене в торговому центрі, сказала, що у мене справді велика, яскрава аура", – wtfdoicare

6. "У тебе так багато тестостерону, що я, напевно, могла б завагітніти, сидячи поруч з тобою", – випадкова дівчина з коледжу", – NotAGovtPlan

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7. "Моя перша дитина народилася кілька тижнів тому. Я прийшла на роботу, і начальник сказав: "О, вітаю тебе з цими новинами... так... щасти тобі з цим", – klt2

Дехто робить компліменти дітям, зовсім не думаючи / Фото Unsplash

8. "Я запізнився до школи та вирішив не приймати душ, щоб вчасно встигнути на автобус. Я прийшов до школи та привітався з дівчиною, яку ледь знав. Вона підійшла до мене, відчула запах моєї спітніої сорочки та сказала: "Чорт, ти дуже добре пахнеш". Так, це був жахливий спосіб розпочати день", – hardsleaz

Зовнішність хвалять все більш вигадливо

9. "Дівчина з середньої школи сказала мені, що у мене справді гарні коліна", – ​Elena_320

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10. "Моя дружина: "У тебе красивий череп", – AttemptingNormal

11. "Коли я робив серцево-легеневу реанімацію ув'язненому, підійшла медсестра, щоб мені допомогти, і сказала: "Ви маєте чудовий вигляд з вашими руками. Як ще ви ними користуєтесь?", – TheRavingRaccoon

12. "Одного разу п'яний старий моряк сказав мені, що у мене дуже приємна форма верхньої губи була. Дуже конкретно і дуже дивно. Хоча він був приємний, дав мені деякі (небажані, але правдиві) життєві поради", – thelesserbabka_

13. "Твої вуха схожі на тортеліні... Це чудово", – girlwiththesith

Порівнювати вуха з тортеліні – дійсно дивно / Фото Unsplash

14. "Коли мені було 17 років під час першого робочого дня, колега сказала: "Ти настільки висока і худа, що виглядала б чудово під час вагітності", – Riska89

15. "Мені сказали, що я вертикально товста", – ​MutedHousing

16. "Якось мені сказали: "Ти не такий потворний"...Так, ура, ти зробив диво для моєї самооцінки", – SimpaSumpaSampa

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Компліменти очам не втрачають актуальності

17. "Твої очі такі гарні! Я просто хочу вийняти їх і замінити своїми". Зараз я всюди ношу сонцезахисні окуляри", – chocfrogaddict

18. "Мені сказали, що мої очі такі карі, як справді хороший стіл", – Editor-In-Queef

Карі очі порівнюють з благородним кольором стола / Фото Unsplash

19. "Мені подобається, як ти на мене дивишся, ніби ти збираєшся мене вбити" – моя дівчина на той час", – wuxy95

20. "Одна жінка спитала, чи вона може поблагословити мої очі за мене. Вона сказала, що хоче їх благословити, щоб з ними нічого не трапилося, тому що вона ніколи раніше не бачила нічого подібного", – _tarnationist_