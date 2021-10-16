Фото людей з цієї добірки доводять, що зовнішність може бути досить оманливою, а цифри інколи зовсім нічого не означають. Справжній вік цих людей може вас сильно здивувати. Спробуйте себе перевірити!

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"Фото були зроблені в 1994-1995 роках. Мені тут 12 або 13 років"

Фото Reddit TragicBat

"Якби ви сказали мені, що йому 16 чи 40, я б повірив у будь-який варіант"

Фото Reddit 1inchWonder

"Мені тут було 11 років. Схоже, я збираюся погодувати своїх сільськогосподарських тварин і вишити щось хрестиком на своєму кріслі-гойдалці"

Фото Reddit GhostFacedBat

"Багато людей вважають мене підлітком. Насправді мені 34"

Фото Reddit cassis-oolong

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"На цьому гламурному фото з 90-х мені 4, а виглядаю так, ніби мені 40"

Фото Reddit supafly74

"Мені 31, і у мене 4 дитини. Люди завжди запитують, чи ці мої діти – мої брати й сестри"

Фото Reddit lavrton

"На першому фото – мені 15, на другому – майже 40"

Фото Reddit AlaskanNic

"Мені виповнюється 19. Деякі люди, які думають, що мені вже близько 30"

Фото Reddit razali1105

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"Мій батько, коли йому було 16, наприкінці 1970-х"

Фото Reddit Constant-Ad4761

"Моє робоче посвідчення. Мені 40"

Фото Reddit InigoMontoya123456

"Мені тут 13 років"

Фото Reddit iodismoptimism

"Я в 14 років виглядаю як симпатична юна леді. Однак я хлопець"

Фото Reddit thehappiestcabbage

"Мені тут 30"

Фото Reddit grassmanmattgaming

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"Я в 10 років виглядаю як 40-річний депресивний чоловік"

Фото Reddit XD-NAV3

"Мені 18 і 33 роки. На обох фото я без макіяжу"

Фото Reddit glitterlikesound