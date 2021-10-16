Фото людей з цієї добірки доводять, що зовнішність може бути досить оманливою, а цифри інколи зовсім нічого не означають. Справжній вік цих людей може вас сильно здивувати. Спробуйте себе перевірити!
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"Фото були зроблені в 1994-1995 роках. Мені тут 12 або 13 років"
Фото Reddit TragicBat
"Якби ви сказали мені, що йому 16 чи 40, я б повірив у будь-який варіант"
Фото Reddit 1inchWonder
"Мені тут було 11 років. Схоже, я збираюся погодувати своїх сільськогосподарських тварин і вишити щось хрестиком на своєму кріслі-гойдалці"
Фото Reddit GhostFacedBat
"Багато людей вважають мене підлітком. Насправді мені 34"
Фото Reddit cassis-oolong
"На цьому гламурному фото з 90-х мені 4, а виглядаю так, ніби мені 40"
Фото Reddit supafly74
"Мені 31, і у мене 4 дитини. Люди завжди запитують, чи ці мої діти – мої брати й сестри"
Фото Reddit lavrton
"На першому фото – мені 15, на другому – майже 40"
Фото Reddit AlaskanNic
"Мені виповнюється 19. Деякі люди, які думають, що мені вже близько 30"
Фото Reddit razali1105
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"Мій батько, коли йому було 16, наприкінці 1970-х"
Фото Reddit Constant-Ad4761
"Моє робоче посвідчення. Мені 40"
Фото Reddit InigoMontoya123456
"Мені тут 13 років"
Фото Reddit iodismoptimism
"Я в 14 років виглядаю як симпатична юна леді. Однак я хлопець"
Фото Reddit thehappiestcabbage
"Мені тут 30"
Фото Reddit grassmanmattgaming
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"Я в 10 років виглядаю як 40-річний депресивний чоловік"
Фото Reddit XD-NAV3
"Мені 18 і 33 роки. На обох фото я без макіяжу"
Фото Reddit glitterlikesound