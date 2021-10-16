Фото людей из этой подборки доказывают, что внешность может быть довольно обманчивой, а цифры иногда совсем ничего не значат. Настоящий возраст этих людей может вас сильно удивить. Попробуйте себя проверить!
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"Фото были сделаны в 1994-1995 годах. Мне здесь 12 или 13 лет"
Фото Reddit TragicBat
"Если бы вы сказали мне, что ему 16 или 40, я бы поверил в любой вариант"
Фото Reddit 1inchWonder
"Мне здесь было 11 лет. Похоже, я собираюсь покормить своих сельскохозяйственных животных и вышить что-то крестиком на своем кресле-качалке"
Фото Reddit GhostFacedBat
"Многие считают меня ребенком. На самом деле мне 34"
Фото Reddit cassis-oolong
"На этом гламурном фото с 90-х мне 4, а выгляжу так, будто мне 40"
Фото Reddit supafly74
"Мне 31 и у меня 4 детей. Люди всегда спрашивают, эти дети – мои братья и сестры?"
Фото Reddit lavrton
"На первом фото – мне 15, на втором – почти 40"
Фото Reddit AlaskanNic
"Мне исполняется 19. Некоторые люди, которые думают, что мне уже около 30"
Фото Reddit razali1105
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"Мой отец, когда ему было 16, в конце 1970-х"
Фото Reddit Constant-Ad4761
"Мое рабочее удостоверение. Мне 40"
Фото Reddit InigoMontoya123456
"Мне здесь 13 лет"
Фото Reddit iodismoptimism
"Я в 14 лет выгляжу как симпатичная юная леди. Однако я парень"
Фото Reddit thehappiestcabbage
"Мне здесь 30"
Фото Reddit grassmanmattgaming
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"Я в 10 лет выгляжу как 40-летний депрессивный мужчина"
Фото Reddit XD-NAV3
"Мне 18 и 33 года. На обоих фото я без макияжа"
Фото Reddit glitterlikesound