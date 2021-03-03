Успіх не завжди вимірюється в матеріальному. Звісно, з автомобілями, квартирами, пачками грошей живеться значно легше. Та насправді є багато значно важливіших речей, які визначають успіх.

Ось буває, що в людини в житті реально все добре. Але вона продовжує себе "грузити" негативними думками про нереалізованість, невдачі, різноманітні поразки та інші речі, які заганяють на ментальне "дно".

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Зупиніться. Давайте реально оцінимо наші справжні успіхи. Ми переконані, що більшість з нас вже є успішними людьми. Не вірите? Ось 20 причин, чому це справді так.

1. Ви любите себе та навчилися любити інших людей.

2. У вас вже є цілі, яких ви змогли досягнути, попри всі труднощі.

3. Ви повертаєтеся додому із великим задоволенням. Адже вам ви змогли чудово організувати організувати сімейне життя.

4. Ваші стосунки в сім’ї стали значно спокійнішими, ніж раніше.

5. Ви не маєте стільки грошей, скільки хотіли б заробляти. Але у вас все одно яскраве та насичене життя.

Повірте, ви вже успішна людина! / Фото Unsplash

6. Ви перестали хвилюватися через думки інших людей.

7. Ви завжди хочете більше і працюєте над цим.

8. У вас є близькі люди, які готові підтримати у будь-який момент.

9. Ви навчилися сприймати невдачі та різні проблеми. Адже часто вони допомагають нам розвиватися.

10. У вас є захоплення і хобі, які реально зацікавлюють.

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Вас не хвилюють думки інших людей / Фото Unsplash

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11. У вашому житті є моменти та події, на які ви з нетерпінням очікуєте.

12. Вам подобається ваша професія, і ви хочете у ній розвиватися.

13. Інколи, коли ви споглядаєте на дзеркало, то вам подобається відображення у ньому.

14. Ви не боїтеся попросити допомоги чи поради.

15. Ви можете перемогти лінь і почати діяти.

Ви вже стільки всього досягнули! Задумайтесь про це / Фото Unsplash

16. Ви приймаєте те, що не можете змінити. І змінюєте ті речі, які взагалі не можете сприйняти.

17. Ви можете щиро зрадіти через успіх ваших близьких людей.

18. Ви не звинувачуєте батьків і навчилися приймати їх такими, якими вони є.

19. Ви навчилися налаштовувати себе на позитивні думки.

20. Різні люди вдячні, що ви з’явилися у їхньому житті.