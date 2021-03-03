Успех не всегда измеряется в материальном. Конечно, с автомобилями, квартирами, пачками денег живется значительно легче. Но в действительности есть много гораздо более важных вещей, которые определяют успех.

Вот бывает, что у человека в жизни реально все хорошо. Но он продолжает себя "грузить" негативными мыслями о нереализованности, неудачах, разнообразных поражениях и другие вещах, которые загоняют на ментальное "дно".

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Остановитесь. Давайте реально оценим наши настоящие успехи. Мы убеждены, что большинство из нас уже являются успешными людьми. Не верите? Вот 20 причин, почему это так.

1. Вы любите себя и научились любить других людей.

2. У вас уже есть цели, которых вы смогли достичь, несмотря на все трудности.

3. Вы возвращаетесь домой с большим удовольствием. Ведь вам удалось отлично организовать семейную жизнь.

4. Ваши отношения в семье стали значительно спокойнее, чем раньше.

5. Вы не имеете столько денег, сколько хотели бы зарабатывать. Но у вас все равно яркая и насыщенная жизнь.

Поверьте, вы уже успешный человек! / Фото Unsplash

6. Вы перестали волноваться из-за мнений других людей.

7. Вы всегда хотите больше и работаете над этим.

8. У вас есть близкие люди, которые готовы поддержать в любой момент.

9. Вы научились воспринимать неудачи и различные проблемы. Ведь часто они помогают нам развиваться.

10. У вас есть увлечения и хобби, которые реально интересуют.

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Вас не волнуют мнения других людей / Фото Unsplash

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11. В вашей жизни есть моменты и события, которые вы с нетерпением ожидаете.

12. Вам нравится ваша профессия, и вы хотите в ней развиваться.

13. Иногда, когда вы смотрите на зеркало, то вам нравится отражение в нем.

14. Вы не боитесь попросить помощи или совета.

15. Вы можете победить лень и начать действовать.

Вы уже столько всего достигли! Задумайтесь об этом / Фото Unsplash

16. Вы принимаете то, что не можете изменить. И меняете те вещи, которые вообще не можете воспринять.

17. Вы способны искренне порадоваться за успех ваших близких людей.

18. Вы не обвиняете родителей и научились принимать их такими, какие они есть.

19. Вы научились настраивать себя на позитивные мысли.

20. Разные люди благодарны, что вы появились в их жизни.