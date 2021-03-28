20 прикладів розкішного весільного макіяжу, у який ви закохаєтеся: фото

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Джерело:

Instagram Arber Bytyqi

Візажист Арбер Битикі створює особливий макіяж, який настільки підкреслює красу наречених, що вони виглядають як справжні королеви. Оцініть його роботи – вам однозначно сподобається!

Ми підібрали для вас 20 яскравих образів від талановитого візажиста. Наречені були просто в захваті від такого прекрасного макіяжу.

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Справді красиво!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Так мило

Фото Instagram Arber Bytyqi

Ефектний образ!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Справжня королева!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Чудове перевтілення

Фото Instagram Arber Bytyqi

Як вам цей макіяж?

Фото Instagram Arber Bytyqi

Красиво

Фото Instagram Arber Bytyqi

Хотіли б такий макіяж на власне весілля?

Фото Instagram Arber Bytyqi

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Наскільки це красиво!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Фантастично!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Дуже вдалий макіяж

Фото Instagram Arber Bytyqi

Сміливо

Фото Instagram Arber Bytyqi

Схожа на Диво-Жінку!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Прекрасний макіяж!

Фото Instagram Arber Bytyqi

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Як оціните такий макіяж?

Фото Instagram Arber Bytyqi

Круто!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Справді розкішно

Фото Instagram Arber Bytyqi

Красуня!

Фото Instagram Arber Bytyqi

Справді влучний макіяж

Фото Instagram Arber Bytyqi

Вау!

Фото Instagram Arber Bytyqi