20 прикладів розкішного весільного макіяжу, у який ви закохаєтеся: фото

Джерело:Instagram Arber Bytyqi
Візажист Арбер Битикі створює особливий макіяж, який настільки підкреслює красу наречених, що вони виглядають як справжні королеви. Оцініть його роботи – вам однозначно сподобається!
Ми підібрали для вас 20 яскравих образів від талановитого візажиста. Наречені були просто в захваті від такого прекрасного макіяжу.
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Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
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Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
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Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фото Instagram Arber Bytyqi