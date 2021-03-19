20 щоденних проблем минулого, які сучасним підліткам не зрозуміти

Інтернет замінив сучасним дітям все: телевізор, карти, радіо тощо. Увесь світ просто під рукою! Існує безліч дрібничок, про які сучасні підлітки навіть не здогадувались, а старшому поколінню доводилось справлятись з цим щодня.

Сьогодні так легко, не виходячи з дому, подивитись фільм онлайн, замовити їжу просто під двері квартири та передивитись кілька тисяч фото у хмарному сховищі. Не так давно про ці та ще десятки інших простих дій навіть мови не йшлося. Погляньте, які труднощі раніше були просто буденністю, а сьогоднішнім підліткам вони просто не знайомі! Можливо, дещо із цього ви ще застали?

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Важко зрозуміти почерк

Сьогодні майже усі нотатки й навіть лекції під час навчання більшість записує у телефоні чи на ноутбуці, а не пише від руки. Тому не доводиться годинами розшифровувати незрозумілі закарлючки одногрупниці, у якої ви позичили конспект.

Доводилось усе писати від руки / Фото Unsplash

Шукати номер у довіднику

Так, раніше для кожного міста були друковані телефонні довідники, де можна було знайти номер людини за прізвищем і подзвонити. Звісно, це стосувалось стаціонарних телефонів і зараз така річ була б неактуальна.

Не знати, хто дзвонить

Не жаль, більшість стаціонарних телефонів не показували, хто дзвонить. Тому це кожен раз було приємною (або не дуже) несподіванкою. Зараз же ми навряд чи візьмемо слухавку від незнайомого номера.

Старі телефони не показували, хто дзвонить / Фото Pexels

Чекати у черзі, щоб купити квиток

Людям доводилось стояти у черзі за квитками буквально на все: на потяг, у кіно, у театр тощо. А яким було розчаруванням вистояти чергу і дізнатись, що місця розкуплено! Зараз для цього існують спеціальні сервіси, де квитки можна купити в один клік.

Забути про чийсь День народження

Раніше такі речі потрібно було десь записувати, аби не проґавити свято близької людини. Сьогодні ж Фейсбук люб'язно про це нагадує.

Побудувати правильний маршрут

Зізнайтесь, коли останній раз користувались паперовими картами у подорожах? GPS у наших телефонах будує оптимальний маршрут. А колись доводилось самому розбиратись з усіма поворотами, з'їздами та точками на карті.

Користуватись паперовими картами не так легко / Фото Unsplash

Чекати рекламу на телебаченні

З розвитком стрімінгових сервісів глядачі забули про 20-хвилинну рекламу на телебаченні. Максимум, на який нас вистачає, – 30 секунд реклами в інтернеті.

Ділити комп'ютер у родині

У щасливчиків, що мали комп'ютери вдома, була інша проблема: він був один на всю родину, і доводилось ділити його з усіма. На щастя, зараз кожен має персональний ноутбук, телефон, планшет і ще купу гаджетів, до яких маєте доступ лише ви.

Ходити до бібліотеки для наукової роботи

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Колись просиджувати вечори у бібліотеці, щоб написати дипломну роботу, було звичною справою. Зараз більшість літератури оцифровано і немає потреби навіть виходити з дому, варто зайти лише до віртуальної бібліотеки – і всі знання як на долоні.

Зараз рідко доводить звертатись до бібліотеки / Фото Unsplash

Випадково позбутись найважливіших спогадів

Теплі сімейні відео зберігались на дисках або касетах. Було дуже образливо випадково їх викинути, загубити чи записати поверх якесь телешоу. Сучасні хмарні сховища розв'язують цю проблему – навіть після видалення файли ще деякий час зберігаються у корзині.

Намагатись зробити об'єм на волоссі

Зараз дівчата теж намагаються досягнути прикореневого об'єму, проте погляньте на фото 90-х: те, що робили наші мами зі своїм волоссям, дійсно вражає! Начіс, бігуді й багато лаку – це забирало купу часу.

Зачіски тих часів були дуже об'ємними / Фото pinterest

Страждати від спеки у машині

Ці сімейні поїздки до моря влітку: сонце ліпить в очі, у машині душно, все липне до сидінь і усім невимовно спекотно. Зараз же молоді важко уявити автомобіль без кондиціонера.

Мати тільки 3 канали

...за які ще потрібно було боротись з іншими членами родини, адже ви хочете подивитись мультики, ваші батьки – новини, а старша сестра – улюблений серіал. Зараз же перед нами відкритий безмежний простір кіно, шоу та серіалів на будь-який смак, які можна дивитись звідусіль.

Старі телевізори колись мали дуже мало каналів / Фото Pexels

Писати без права на помилку

Ми звикли, що можемо редагувати текст у будь-який момент, адже Word усе пробачає і дає виправити помилки. Раніше ж навіть наукові роботи та реферати писали від руки. Одна помилка – й уся сторінка летить у смітник.

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Неможливо швидко вирішити суперечку

Якщо раніше друзі сперечались між собою щодо якогось актуального питання, доводилось заглядати до енциклопедії, щоб знайти відповідь. Сьогодні ж суперечка вирішується одним запитом у гуглі.

Зараз дуже легко все просто загуглити / Фото Pexels

Чекати улюблену пісню на радіо

Це зараз ми всі маємо підписку в Spotify, Deezer чи на іншому сервісі. А незнайому пісню легко можна знайти через Shazam. А раніше трек, який сподобався, потрібно було чекати по радіо, а тоді записувати її на касету.

Подряпаний диск

Здається, багатьом була знайома ця ситуація: позичаєш подрузі диск з грою, а вона повертає його вже подряпаним. Диск більше не читається – справжня трагедія. Тепер через це ніхто не переймається: ігри купують у Steam, а фільми дивляться на Netflix.

Кликати подругу до телефону

Якщо увечері вам хотілось поговорити з подругою, доводилось набирати її й просити маму, яка взяла слухавку, покликати її. Зараз же, подивімося правді в очі, мало хто говорить телефоном, а спілкується у месенджерах.

З подругами говорили стаціонарним телефоном / Фото pinterest

Не знати, як живуть друзі дитинства

Колись зустрічі випускників були цікавіші, адже після школи усі роз'їжджались, рідко підтримували зв'язок і не бачили одне одного. Сьогодні ж завдяки соцмережам легко можна знайти своїх однокласників і знати майже все про їх життя.

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Забути вдома камеру

Зараз камерами користуються переважно професійні фотографи, а звичайним користувачам достатньо і камери у телефоні. Проте раніше, щоб зробити сімейні знімки, потрібно було обов'язково кинути фотоапарт у сумку.