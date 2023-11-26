Робін Лейрд розповіла, що не очікувала ніяких особливих результатів, адже після пандемії коронавірусу вона вже мала звичку проходити 15 тисяч кроків на день і не думала, що проходження додаткових 5000 кроків матиме якийсь сильний вплив. Однак вона помилилась.

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Результати вразили жінку

Вона розповіла, як такі прогулянки вплинули на її організм.

Вона стала швидше засинати та міцніше спати

Її постава стала кращою.

Тіло також стало трохи стрункішим і більш підтягнутим. Вона втратила кілька кілограмів жиру, але також набрала м’язів.

Вона стала відчувати себе більш емоційно стабільною та щасливою.

У мене був щасливий місяць, і я думаю, що багато в чому це було пов’язано з такою кількістю прогулянок,

– зазначає вона.

Як знайти час на щоденні прогулянки

Як зазначає жінка, головний мінус такого заняття – це час, адже для більшості людей видається абсурдним присвячувати кілька годин на день звичайній ходьбі.

Водночас вона каже, що можна поєднувати прогулянки з іншими справами, які потрібно робити протягом дня, наприклад, слухати аудіокниги під час прогулянки, або дивитися фільми на біговій доріжці

Вона переконана, що ми недооцінюємо той час, який у нас є.