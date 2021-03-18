20 важливих питань, які допоможуть вам краще зрозуміти себе

Джерело:24 канал
Одна із найважливіших речей, яку ви можете зробити для себе – це, як не дивно, зрозуміти свої бажання, потреби, сильні та слабкі сторони. Значно легше досягати успіху в житті, коли ви розумієте хто ви і чого хочете.
Перед вами – список із 20 питань, відповіді на які однозначно допоможуть покращити власне життя. Спробуйте чесно відповісти на кожен із пунктів.
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Не потрібно надзвичайно довго думати над запитаннями: зазвичай перше, що приходить на думку, і є правильною відповіддю
1. Що я вмію робити добре?
2. Що мені дається непогано?
3. Які вміння мені потрібно вдосконалити?
4. Від чого я втомлююся?
5. Що для мене є найважливішим у житті?
Що для вас є найважливішим у житті? / Фото Unsplash
6. Хто мої найближчі люди?
7. Скільки мені потрібно годин для сну?
8. Через що я хвилююся?
9. Що мене заспокоює?
10. Що для мене означає успіх?
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Що вас заспокоює? / Фото Unsplash
11. Який я працівник?
12. Яким чи якою я хочу виглядати в очах інших людей?
13. Через що я сумую?
14. Що робить мене щасливим?
15. Через що я можу злитися?
Питання, які допоможуть вам пізнати себе / Фото UnsplashДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
16. Якою людиною я хочу бути?
17. Яким другом я хочу бути?
18. Що я думаю про себе?
19. Що я ціную в цьому житті?
20. Чого я боюся?