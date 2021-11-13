Ось три сезонні продукти, які варто їсти восени. Вони не містять у собі багато калорій, залишаючись при цьому дуже смачними та корисними. З них можна приготувати безліч основних страв, десертів або ж використовувати як перекус – справжній рай для усіх, хто слідкує за своїм здоров'ям та фігурою.

Рекомендуємо Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Гарбуз

Експертка у галузі харчування Джинан Банна переконана, що саме гарбуз – головний осінній продукт, який не варто оминати. У ньому багато поживних речовин та клітковини, через яку ви ще довго почуватиметесь ситими та не зловживатимете перекусами.

Гарбуз корисний для схуднення, адже він складається переважно з води (близько 90%), а тому – низькокалорійний. Але при цьому він багатий вітамінами та мінералами, корисними для здоров’я,

– каже Маккензі Берджесс, сертифікована дієтологиня

Страви з гарбуза надовго дають відчуття ситості / Фото Pexels

Гарбузове насіння – справжній скарб

А нутриціологиня Кейт Вілсон Макгоуен радить не викидати гарбузове насіння, адже воно надзвичайно корисне:

Багате на клітковину, білок і ненасичені жирні кислоти.

Жменя гарбузового насіння містить 7 грамів білка – таку ж кількість містить ціле яйце.

Гарбузове насіння багате магнієм і цинком, які зміцнюють імунітет. А ще рівень магнію важливий для кров'яного тиску, рівня цукру в крові, здоров'я серця і кісток.

Яблука

Це ще один продукт, яким варто запастись восени, адже одне велике яблуко може містити 5,4 грама клітковини, а це 19% вашої денної норми.

Не лише смачні, а й дуже корисні яблука / Фото Pexels

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Окрім свого неперевершеного смаку, яблука мають і безліч інших корисних властивостей:

Допомагають запобігти певним хронічним захворюванням.

Позитивно впливають на здоров'я кісток та роботу шлунково-кишкового тракту.

Запобігає зниженню когнітивних функцій.

Яблука також показати хороші результати у дослідженнях як продукт, що сприяє зниженню ваги.

Брюссельська капуста

Нутриціологиня Ліза Янг переконана, що кращого продукту для схуднення просто не знайти. У брюссельській капусті, як і в гарбузі, багато клітковини та мало калорій. А ще вона дуже добре поєднується у стравах з рибою чи куркою.

Брюссельська капуста – чудовий варіант для тих, хто худне / Фото Unsplash

Цікаво Дієтолог назвав найкращий продукт для ситного сніданку

Якщо смак брюссельської капусти не викликає у вас захвату, експертка з харчування Джен Ернандес радить не готувати її на пару, а смажити або запікати.